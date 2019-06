Christophe Laporte a remporté la première étape du Tour de Luxembourg entre la capitale et Bascharage au terme d'un sprint mouvementé. Après 191,3 km, le maillot jaune a devancé Justin Jules et Eduard-Michael Grosu.

Laporte récidive, Jules au tapis

(tof). L'étape du jour a répondu à une logique bien connue. Une échappée a égayé les spectateurs avant que le peloton ne mène la chasse derrière.

Les audacieux du jour s'appelaient Loïc Vliegen (BEL/Wanty), Robin Carpenter (USA/Rally), Szymon Rekita (POL/Leopard) et Raul Alarcon (ESP/W52 FC Porto).

Le Belge a lâché en premier à un peu plus de 100 km de l'arrivée puis c'est Carpenter, qui s'est entre-temps emparé du maillot de meilleur grimpeur qui a décroché. Le peloton, emmené par l'équipe Cofidis du maillot jaune Christophe Laporte, a joué au yo-yo avec les fuyards, ne leur laissant jamais plus de trois minutes d'avance. Rekita et Alarcon ont été rejoints à 19 km de l'arrivée par l'Italien Alessandro Tonelli (Bardiani).

Le regroupement général s'est opéré à six bornes du but. Le sprint devenait inévitable. Il a été mouvementé et s'est terminé dans les barrières pour Justin Jules qui a tenté de déborder Christophe Laporte par la droite. Le jury des commissaires a jugé conforme la victoire du coureur Cofidis. Déjà vainqueur la veille, le Varois s'est offert un cinquième bouquet cette saison.

Big crash on the finish line for Justin Jules. @CyclingTeamWB@LAPORTEChristop seems to cross the line in first position#skodatour19@TeamCOFIDIS pic.twitter.com/3wh8gDd4xo — TOUR DE LUXEMBOURG (@skodatour) June 6, 2019

«C'est toujours dommage de gagner dans ces conditions», a expliqué le vainqueur du jour au micro de RTL. «Dans les 100 derniers mètres, il y a un virage à gauche puis un à droite. Il (Jules) a voulu passer en me poussant. Il ne faut pas faire n'importe quoi. J'ai pris la trajectoire la plus courte et je suis content de gagner. J'espère qu'il n'a rien de grave.»

Justin Jules emmené en ambulance. Photo: Daniel Wampach

La réaction de Christophe Laporte et Szymon Rekita





Notre coureur Justin Jules a lourdement chuté dans la finale du sprint de la 1ère étape du @skodatour . Il était conscient après sa chute. Il a été emmené à l'hôpital pour des examens de contrôle. Des nouvelles suivront plus tard dans la soirée. — CyclingTeamWB (@CyclingTeamWB) June 6, 2019

Comme la veille, le premier Luxembourgeois est Kevin Geniets. Il se classe 15e dans le même temps que le vainqueur du jour. Ken Conter est 17e et Jan Petelin 26e.

Ce vendredi, le peloton reliera Steinfort à Rosport (168,6 km). Trois côtes sont au programme dans les 40 derniers kilomètres, mais les sprinteurs pourraient une nouvelle fois avoir le dernier mot.

Les classements