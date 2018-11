Dudelange dispute son cinquième match de la Ligue Europa à San Siro, l'antre de l'AC Milan, ce jeudi soir. Landry Bonnefoi (35 ans) a évolué plusieurs saisons à la Juventus et connaît bien les Rossoneri. Il évoque avec nous ce rendez-vous historique pour le F91.

Landry Bonnefoi: «Ils ont plutôt intérêt à jouer le match sérieusement»

AC Milan - F91 Dudelange ce jeudi à 18h55

Dudelange dispute son cinquième match de la Ligue Europa à San Siro, l'antre de l'AC Milan, ce jeudi soir. Landry Bonnefoi (35 ans) a évolué plusieurs saisons à la Juventus et connaît bien les Rossoneri. Il évoque avec nous ce rendez-vous historique pour le F91.

A Milan, Didier Hiégel



Landry, vous qui avez poursuivi votre formation à la Juventus en quittant l'AS Cannes (2001), vous voilà de retour en Italie avec Dudelange. Quelles sont vos premières impressions?

Pour moi, c'est pareil que d'habitude quand j'y reviens ...sauf que là je suis avec Dudelange pour y disputer un super match. C'est un moment très joyeux même si je sais que ce sera un match très compliqué à aborder, à l'image des autres matches d'Europa League qui ont été difficiles étant donné le niveau de nos adversaires. C'est certain, il nous faudra sortir un gros match.

Vous connaissez le Calcio sur le bout des doigts. Que représente le Milan pour vous?

L'AC Milan représente une très très grosse équipe, même si l'équipe qui évolue aujourd'hui n'a plus tout à fait le même niveau. C'est un grand club qui représente beaucoup en Italie.

Quels souvenirs avez-vous de cette équipe de Milan?

Je garde en mémoire une grande équipe de Milan qui avait participé à la finale de la Champions League notamment contre la Juve avec de très grands joueurs (28 mai 2003, 0-0 et 3-2 aux tab). Le Milan a de toute façon toujours été une très grosse équipe.

Quels sont les joueurs milanais qui vous ont particulièrement marqué?

Maldini, bien sûr. Au niveau des gardiens, il y a eu Dida, un très grand gardien brésilien qui a fait les beaux jours des Rossoneri, Abbiati aussi que j'ai côtoyé à la Juve, Inzaghi et bien d'autres... Je ne pourrais pas tous les énumérer.

Vous connaissez San Siro. Comme joueur ou en tant que spectateur?

Oui, comme joueur. J'étais alors troisième gardien de la Juventus et j'étais positionné à côté du banc des remplaçants. Je vivais alors les matches tout tout près du terrain. C'était pour une rencontre de championnat.

Selon vous, que devra faire Dudelange pour réaliser un résultat positif à San Siro?

Il va falloir être à 200% de nos capacités, ne pas se poser de questions et jouer le match à fond comme on a pu le faire depuis le début de la compétition. En ce qui concerne le résultat, je ne peux pas me prononcer, on verra à la fin.

Quels sont, à votre avis, les joueurs les plus dangereux dans cette équipe milanaise?

C'est tout un ensemble, une équipe. On l'a bien vu au match aller. Un match au cours duquel ils n'ont rien lâché même si c'était le début de la compétition. Ils peuvent toujours compter sur un très très bon attaquant en la personne de Higuain. Mais si nous sommes très solidaires et très compacts, si on arrive à jouer notre jeu, on peut les embêter. Mais nous savons pertinemment que ce sera très difficile.

Avez-vous eu connaissance des propos de Genaro Gattuso qui comptait que son équipe s'impose en s'économisant pour la suite des opérations et notamment en championnat avec dimanche une rencontre contre Parme?

Il y a des chances qu'il se trompe. Si les Milanais veulent se qualifier pour poursuivre leur route dans la compétition, ils ont plutôt intérêt à jouer le match sérieusement. Je ne suis pas du tout d'accord avec ses propos, si c'est effectivement le cas il risque d'avoir de sacrées surprises.