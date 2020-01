Estimant la perte de ses revenus à près de 100 millions d'euros, le septuple vainqueur du Tour déchu de ses titres demande 27.000 euros pour une randonnée de cinq jours à ses côtés. Soit 540 fois plus que les frais de participation au Schleck Gran Fondo à Mondorf.

Lance Armstrong se montre gourmand

Jean-François COLIN Estimant la perte de ses revenus à près de 100 millions d'euros, le septuple vainqueur du Tour déchu de ses titres demande 27.000 euros pour une randonnée de cinq jours à ses côtés. Soit 540 fois plus que les frais de participation au Schleck Gran Fondo à Mondorf.

Criblé de dettes, Lance Armstrong avait estimé l'année dernière la perte de ses revenus à 100 millions d'euros. L'Américain semble avoir trouvé le moyen de renflouer ses caisses en invitant 12 passionnés pour une randonnée de cinq jours à ses côtés en septembre sur l'île de Majorque moyennant la somme de 27.000 euros. Le prix comprend l'équipement complet, l'hébergement (six nuits) et les repas. Par comparaison, il en coûte entre 49 et 54 euros pour participer au Schleck Gran Fondo organisé chaque année en mai à Mondorf.



Organisé par Armstrong lui-même en binôme avec son fidèle lieutenant George Hincapie, le séjour s'intitule «The Move Mallorca 2020», conformément au nom du podcast cycliste du Texan. Il est proposé par l'agence de voyages britannique «Travel Out There», qui précise que «jamais Lance Armstrong n'avait été la tête d'affiche d'un pareil tour», ajoutant que «Majorque est le paradis des cyclistes.» Il est vrai que l'île des Baléares s'est imposée comme une destination majeure pour les cyclistes ces dernières années.

Dopage: le gouvernement américain se retourne contre Lance Armstrong Lance Armstrong, déjà poursuivi en justice par une société d'assurances et un journal depuis ses aveux de dopage, se trouve maintenant entraîné par le gouvernement américain dans un processus judiciaire.

Rappelons que Lance Armstrong, qui a reconnu devant la justice s'être dopé, a été banni à vie de toute activité dans le cyclisme en 2015. Il a aussi été condamné en 2018 à payer 4,5 millions d'euros au gouvernement fédéral américain et 1,5 million d'euros à son ancien coéquipier Floyd Landis.