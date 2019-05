Les connexions sont bonnes entre Hostert et Strassen. Alors que Théo Sully s'est engagé avec le club du Grengewald ce mardi, le FC UNA s'est lui attaché les services du milieu de terrain Khalid Lahyani. C'est le cinquième transfert pour le club du président Hilger.

Lahyani quitte Hostert pour Strassen

Christophe NADIN Les connexions sont bonnes entre Hostert et Strassen. Alors que Théo Sully s'est engagé avec le club du Grengewald ce mardi, le FC UNA s'est lui attaché les services du milieu de terrain Khalid Lahyani. C'est le cinquième transfert pour le club du président Hilger.

Khalid Lahyani a la bougeotte. Arrivé au mercato hivernal 2016 au Titus Pétange, le milieu de terrain polyvalent de 26 ans n'est resté qu'une saison et demie dans le Bassin Minier avant de s'en aller à Hostert où il boucle un exercice régulier durant lequel il fut un titulaire indiscutable.

Le Germano-Marocain est désormais en route pour un club en profonde mutation. Le défenseur Antoine Goulard et le milieu de terrain Alexis Lafon s'arrêtent, Patrice Mondon s'en va, Pedro Dos Santos est attendu à Rosport, Valerio Barbaro va tenter de saisir sa chance à Rodange, Mickaël Jager sera le fer de lance de Mamer et Yuki Tsuchihashi n'est pas certain de poursuivre l'aventure avec le groupe de Manuel Correia.

Le club n'est pas resté les bras croisés. En sens inverse, Adnan Basic (Titus Pétange), Ryunosuke Hayasaka (Tonan Maebashi/JAP), Irvin Muratovic (FK Ribnica/MNE) et Tom Siebenaler (Strassen) ont déjà validé leur présence au casting du prochain championnat.