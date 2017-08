(DH) - Le peloton du Ladies Tour of Norway disputait ce samedi la deuxième étape en ligne entre Sarpsborg et Fredrikstad (140,4 km). Marianne Vos (WM3 Energie), deuxième du général et porteuse du maillot vert, a profité des sprints intermédiaires pour prendre virtuellement le maillot de leader en cours d'étape avec six secondes d'avance sur Jolien D'hoore (Wiggle High5) qui avait fait coup double vendredi, avec l'étape et le maillot de leader.

L'étape a été marquée par une échappée de quatre coureuses qui se sont retrouvées bloquées au pied d'un pont par le passage d'un bateau à cinq kilomètres de l'arrivée. Le retour du peloton a donné lieu à un sprint massif remporté par Chloe Hosking (Alé Cipollini) devant Marianne Vos et Ellen van Dijk (Team Sunweb).



Vos s'est ainsi emparé du maillot de leader.

Christine Majerus (Boels - Dolmans Cycling Team), troisième de la première étape et troisième du dernier sprint intermédiaire, est 15e de l'étape.