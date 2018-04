Plus personne n'arrête Dave Turpel! Le buteur dudelangeois s'est de nouveau mis en évidence avec un doublé. Nicolas Perez (Differdange) et Momar Ndiaye (Jeunesse) ont eux aussi trouvé le chemin des filets adverses.

La voie royale pour Turpel, Perez et Ndiaye marquent

Le classement des buteurs après la 23e journée

25 buts: Turpel (F91) +2

22 buts: -

21 buts: -

20 buts: Karapetian (Progrès)

19 buts:

18 buts: Hadji (Fola)

16 buts: Perez (FCD03) +1

14 buts: Ndiaye (Jeunesse) +1

12 buts: -

11 buts: Banza (Titus Pétange)

10 buts: Jahier (Racing), Mokrani (RM Hamm Benfica)

9 buts: Klapp (Fola)

8 buts: Cissé (Titus Pétange), Kyereh (Jeunesse), Sinani (F91)

7 buts: E. Agovic (Strassen) +1, Almeida (FCD03), Basic (Titus Pétange), Drif (Hostert), Er Rafik (F91), Hartmann (Rosport), Ibrahimovic (F91) +1, Karayer (Progrès), Menaï (Rodange), Seydi (Fola), Shala (Racing), S. Thill (Progrès)

6 buts: Lascak (Rosport) +1, Schneider (Progrès), O. Thill (Progrès)

5 buts: Bettmer (FCD03) +1, Françoise (Progrès), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), Pomponi (Hostert), Runser (Strassen), Schulz (Strassen), P. Stumpf (Jeunesse), Todorovic (Jeunesse), Touré (Mondorf), Weirich (Rosport)

4 buts: Bekkouche (Mondorf), Bouchitbi (Hostert), Crnomut (Mondorf), Da Mota (Racing) +1, Gaspar (Rosport) +2, Ketlas (Mondorf), Martin-Suarez (Fola), Osmanovic (Racing), Soares (Jeunesse), Stolz (F91), Touré (Mondorf), F. Yao (RM Hamm Benfica)

3 buts: Amri (FCD03), Bojic (Titus Pétange) +1, Boulahfari (Rodange), Cruz (F91), Da Mata (RM Hamm Benfica), Dallevedove (Fola), Desevic (Hostert), Dos Santos (Strassen), Dzanic (Titus Pétange), Jager (Strassen), Koçur (Fola) +1, Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Natami (Dudelange/Mondorf), Peters (Hostert), Pokar (F91), Rani (US Esch), Saiti (Fola), Steinbach (Jeunesse), Vandenbroeck (Differdange), G. Yao (Rodange).

2 buts: Alverdi (Rodange), Bernard (Fola), Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange), I. Cabral (RMHB), Caron (Differdange), Delgado (Strassen), A. Dervisevic (Hostert), Dobros (F91), Dog (Rodange), El Guerrab (Rodange), Esch (Titus Pétange), Feltes (Rosport), Franzoni (FCD03), Gashi (Titus Pétange), Heinz (Rosport), Holter (Differdange), Ibrahimovic (Dudelange), Lapierre (Jeunesse), Lopes (Fola), Lourenco (Strassen) +1, Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Sinani (Mondorf), D. Stumpf (Hostert), Teixeira (RM Hamm Benfica).

1 but: Adler (Jeunesse), Amoakon (US Esch), Arantes (RMHB), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Benhemine (Mondorf), Bernardelli (Racing), E. Cabral (Mondorf), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), Delgado (Jeunesse), D. Dervisevic (Hostert), De Sousa (Rodange), Dione (US Esch), Ferino (Progrès), Fleurival (Differdange), Gomes (RM Hamm Benfica), Garos (F91), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jänisch (FCD03) +1, Jordanov (F91), Kerger (Strassen/Progrès), Kirch (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Laterza (Fola), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Mastrangelo (Progrès/Strassen), May (Mondorf) +1, Mélisse (Dudelange), Mura (Hostert), Mutsch (Progrès), Portier (Jeunesse), Ribeiro (FCD03), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Siebenaler (FCD03), Simon (Racing), Silaj (Titus Pétange), D. Skenderovic (Titus Pétange), Soares (Mondorf), Soumaré (Dudelange), Souto (RMHB), Suarez (Fola), Thonon (Mondorf/US Esch), Wang (Hostert), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).