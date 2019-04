Deux affiches au sommet étaient au menu du week-end. En série 1, Norden 02 se rapproche de la pole après son succès sur Steinsel 0-1 alors qu'en série 2, Weiler-la-Tour a pris la tête du classement après son succès 0-1 sur le terrain de Grevenmacher.

La vingtième journée favorable à Weiler et Norden en Division 1

Medernach reste en course pour la montée

Par Andy Foyen



On le savait. Le CSG était au devant d'un calendrier difficile. Après le revers 1-2 concédé la semaine dernière sur la pelouse de Mondercange, Grevenmacher s'est incliné à domicile contre Weiler-la-Tour. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Kevin Hoffmann. «Notre objectif principal était de ne pas perdre à Grevenmacher», expliquait Jhemp Almeida. Et l'entraîneur des visiteurs de poursuivre: «On a réalisé une superbe opération aujourd'hui, car nous avons maintenant sept points d’avance sur Grevenmacher, et Mondercange n’a fait qu’un match nul. La première place nous appartient. Nous avons notre sort entre nos mains.»



13 Dariusz Brzyski au marquage de Johan Bellini. En s'imposant 1-0 à Grevenmacher, les Yellow Boys ont pris la tête du classement de la série 2. Photo: Michel Dell'Aiera

Dans la course pour le maintien, le Syra Mensdorf a réalisé la bonne opération. Renversant la partie contre l’ASL Porto (2-1), les hommes de Claude Leogrande se donnent un peu d’air, puisque dans le même temps, Bertrange et le Red Black Egalité se sont quittés sur un partage 1-1. Défaite 1-2 par l'Union Kayl-Tétange, l'Union Remich-Bous n’est pas encore tirée d’affaire.

Un sixième revers pour Steinsel



En série 1, Steinsel n'est pas l’équipe la plus solide du deuxième tour. Ce match au sommet au cours duquel le leader recevait Norden 02 n'a rien arrangé. Que du contraire. L'Alisontia a été vaincue sur son terrain et sent désormais le souffle chaud de son opposant du jour dans son cou. Mhibik à la 35e minute a marqué le seul but de la rencontre et permet de cette manière à Norden de revenir à trois petits points.

L'entraîneur des Nordistes Andrea Fiorani était aux anges: «Il y avait neuf ou dix points d’écart entre le premier (du classement) et nous. Nous avons réduit l’écart à trois points parce que nous y avons cru et parce que Norden est une équipe jeune qui a la volonté de progresser (20 ans de moyenne d’âge). Mes gars étaient très disciplinés aujourd’hui. Je ne peux dire qu’une chose: respect! Je suis fier d'être leur entraîneur.»

Medernach (3e) reste également dans le coup pour la montée après avoir retourné la situation contre Steinfort en l'emportant 3-1. Derrière Medernach, le trou est fait puisqu’il n’y a pas eu de vainqueur entre Schieren et Lorentzweiler (2-2).



Le résumé de Schieren-Lorentzweiler





Pour sa première en championnat avec Mersch, Paul Hunnewald a remporté trois points très importants dans l’optique du maintien contre Mertzig. Pour le Sporting , la douche est d’autant plus froide qu’Useldange et Bastendorf ont tous les deux obtenu trois points, le premier à la suite de sa victoire 6-3 contre Berdorf-Consdorf et le second après un succès contre Äischdall 3-1.

Ils ont dit

Christophe Diederich (Lorentzweiler): «Le terrain était difficile à jouer. Le penalty pour Schieren n'était certainement pas mérité. Pour l’instant, tout tourne un peu en notre défaveur. Mon équipe a montré qu'elle a du moral en retournant la situation, mais deux minutes avant la fin du match, on encaisse le 2-2. Si on est réaliste, pour nous, la saison n'a plus d’enjeu. On va donner du temps de jeu à des jeunes joueurs et construire l’équipe pour l’année prochaine.» Schieren - Lorentzweiler 2-2

Fabio Gaspar (Lintgen): «En première mi-temps, nous avions le contrôle du ballon et nous maîtrisions l'adversaire. Au début de la deuxième mi-temps, mon équipe a semblé un peu nerveuse et puis Kehlen obtient un penalty mérité. Notre gardien l'a cependant arrêté avec brio. Malgré le penalty, je pense qu’un match nul est un résultat justifié.» Kehlen - Lintgen 0-0

Nelson Fragoso (Sanem): «On a pratiquement dominé tout le match. Ils avaient quand même deux occasions en première mi-temps et un penalty en deuxième qui ont été sauvés par notre gardien. De notre côté, nous avons su profiter de nos occasions. Il manque un peu de qualité de jeu à Aspelt, ce qui est dommage. Les occasions qu’ils se sont créées résultaient plutôt d'erreurs de notre part.» Aspelt - Sanem 0-2

Nuno De Almeida (Remich-Bous): «En première mi-temps, on n'était pas vraiment dans le match. On ne respectait pas les consignes qu'on avait fixées. Sur une erreur individuelle, Kayl est parvenu à signer le 0-1. En deuxième mi-temps, on était mieux dans le match et on s’est créé plus d’occasions. On est revenu à 1-1 et puis sur une nouvelle petite erreur individuelle, on a encaissé le 1-2. On méritait le match nul.» Remich-Bous - Kayl-Tétange 1-2



Les chiffres

7. - Le Sporting de Bettembourg est une équipe très difficile à manœuvrer. Weiler-la-Tour et Grevenmacher en avaient déjà fait les frais. Cette fois, c’est Mondercange qui est pris au piège. Bettembourg possède un excellent bilan contre le Top 3 avec un intéressant 7 sur 12. Le week-end prochain, c'est Weiler-la-Tour qui tentera d'éviter de tomber dans le piège.

14. - Avec sa victoire 6-3 contre Berdorf-Consdorf, Useldange a mis un terme à une série de … 14 matchs sans victoire. La dernière en date remontait au 30 septembre, 3-2 contre le Minerva Lintgen. La Jeunesse était alors en tête du classement.



La rencontre à suivre

La rencontre de série 1 entre Lintgen et Bastendorf retiendra toute notre attention. En cas de victoire, les locaux auront quasiment acté leur maintien et compteront huit points d’avance sur leurs adversaires du jour. Toutefois, Bastendorf doit absolument s’imposer pour enfin quitter cette treizième place.

