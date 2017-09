(JFC). - Real Sociedad - FC Valence, 85e minute: d'une superbe frappe croisée, l'Italien Simone Zaza inscrit le troisième but valencien. Un peu plus loin, sur le banc de touche visiteur, son coach Marcelino exulte et saute de joie. Au point de se claquer à l'arrière de la cuisse gauche...

Marcelino a confié au quotidien As après la rencontre: «Si je suis le seul blessé et que mes joueurs vont bien, je suis heureux. Je devrais tout de même essayer de me contrôler un peu plus.»

A l'arrivée, Valence s'est imposé 2-3, grâce au but victorieux de Zaza, précisément, et occupe la quatrième place au classement de la Liga avec 12 points.