(JFC). - Voilà qui risque de ne pas du tout plaire à Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. Déjà en manque de crédit chez lui, le milieu de la Roma Radja Nainggolan n'a rien trouvé de mieux que de diffuser sur Periscope une petite vidéo de ses... excès lors du réveillon du Nouvel An.

Manifestement sous l'emprise de l'alcool, le «Ninja» s'est filmé et a diffusé la vidéo sur Periscope, où on le voit boire, fumer et enchaîner des insultes.

Cigarette à la bouche et verre d'alcool en main, Nainggolan répète «Je suis bourré», saupoudrant le tout d'insultes en tous genres. Son attitude lui a valu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, qui ont poussé le Belge à réagir sur Twitter: «Même pour le Nouvel an, vous pensez à faire les gros titres... Je vous souhaite une bonne année à tous, mais certains... trouvez-vous une vie.»



Anche a capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ma fatevi una vita... — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 1 janvier 2018

Nainggolan s'est ensuite excusé pour son comportement: «Je suis désolé pour ce qui est arrivé cette nuit-là. J'aime être avec mes amis et célébrer le Nouvel An mais j'ai été trop loin. C'est une nuit spéciale où on peut exagérer un peu... mais je ne voulais certainement pas donner un mauvais exemple, voilà pourquoi je m'excuse.» Son club, lui, n'a lui pas (encore?) réagi officiellement.

Mais voilà, le mal est fait, et à cinq mois de la Coupe du monde en Russie, cet épisode ne devrait pas rester sans suite du côté du sélectionneur belge, Roberto Martinez, déjà en froid avec le sulfureux milieu de terrain de la Roma, plus provocateur que jamais sur ce coup-là.