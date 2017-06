(JFC). - Malgré la défaite (1-3) du Portugal contre l'Espagne lors du Championnat d'Europe U21 en Pologne, l'ailier portugais de Galatasaray Armindo Bruma s'est fendu d'un but fantastique: à l'entrée de la surface de réparation ibère, il a décoché une frappe magnifique de volée qui a terminé dans le petit filet du gardien espagnol, Kepa.

Menés 0-2 à ce moment du match (77e minute), les Portugais ont repris espoir par l'intermédiaire de Bruma et sa formidable volée pied gauche dans le petit filet opposé, à la suite d'un mauvais renvoi de Bellerín. Mais Inaki Williams fixait définitivement les chiffres (1-3) dans le temps additionnel.

L'Espagne et le Portugal sont en tête du groupe B, avec respectivement six et trois points, avant leur dernière rencontre, la première face à la Serbie, le second contre la Macédoine.