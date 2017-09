On peut être gardien de but de métier et néanmoins avoir une parfaite maîtrise du ball0n avec... ses pieds. Thibaut Courtois, le gardien belge de Chelsea, le prouve en réussissant une reprise de volée parfaite à l'entraînement des Blues londoniens.

Courtois viert rentree bij Chelsea met wereldgoal https://t.co/rbb1pCUihW pic.twitter.com/8AS7PNSxvG — Sportwereld (@sportwereld_be) 8 septembre 2017

Tout y est: le timing, l'équilibre du corps parfait, le relâchement dans le geste et la précision, avec un ballon logé dans le plafond du but via la barre transversale. Antonio Conte et Roberto Martinez savent désormais qu'en cas de coup dur offensif, ils peuvent compter sur leur gardien pour forcer la différence. Chapeau, l'artiste!