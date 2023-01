Les Jeux olympiques de Paris (2024) sont déjà dans le viseur mais d'autres échéances plus rapprochées attendent les Luxembourgeois : les JPEE à Malte et les Jeux Européens à Cracovie.

Sports

La Valette et Cracovie pour préparer Paris

Christophe NADIN Les Jeux olympiques de Paris (2024) sont déjà dans le viseur mais d'autres échéances plus rapprochées attendent les Luxembourgeois : les JPEE à Malte et les Jeux Européens à Cracovie.

Ils n'étaient pas portés disparus mais quasiment. Entre une annulation et une inversion, on avait presque perdu de vue les Jeux des petits États d'Europe. Le rendez-vous bisannuel revient après quatre ans de disette. Après le Monténégro en 2019, Andorre devait accueillir ces centaines d'athlètes venus de 9 pays de moins d'un million d'habitants, mais la principauté a vu les Jeux lui passer sous le nez en raison de la pandémie.

Elle s'est ensuite coordonnée avec Malte pour lui laisser l'édition de 2023 et reprendre la suivante. C'est donc l'île méditerranéenne qui abritera pour la troisième fois ces compétitions multisports du 28 mai au 3 juin. Les Jeux des petits États d'Europe permettent de plus en plus à des athlètes de se révéler, à défaut de voir les meilleurs sportifs des pays s'expliquer entre eux.

On y chassera des médailles et des records. Le Luxembourg est clairement monté en puissance ces dernières années et fait figure, avec Chypre et l'Islande, de nation référente. À l'instar des Jeux olympiques, l'athlétisme et la natation seront les deux sports phares. Le tennis, le tennis de table, le judo, le basket et le tir aux armes sportives sont aussi des piliers de ce rendez-vous. Malte va profiter de sa géographie pour remettre la voile au goût du jour. Le squash signera son retour et le rugby à VII fera son apparition.



Depuis 2015, les JPEE doivent cohabiter avec les Jeux européens. Ces derniers vont vivre leur troisième édition du 21 juin au 2 juillet à Cracovie. L'édition de 2017 n'a pas eu lieu et celle de 2021 a été torpillée par la crise sanitaire. Le niveau sera un cran plus élevé que les JPEE avec la présence d'une cinquantaine de nations et une partie des meilleurs athlètes de chaque pays. Il n'est pas non plus impossible de cumuler les deux rendez-vous.

Les athlètes de la FLA sur les radars

Vingt-huit disciplines seront au programme de ces deux semaines de compétition. Au-delà des médailles à récolter, des places de qualification pour les Jeux olympiques de Paris seront en jeu. D'où l'importance de ce rendez-vous.

On devrait donc voir plusieurs fleurons du sport grand-ducal à l'œuvre, mais pas Jenny Warling. Médaillée de bronze il y a quatre ans, la karatéka a été victime d'une déchirure des ligaments croisés qui la tiendra éloignée de la compétition pendant plusieurs mois. Il faudra ensuite voir comment les athlètes de la FLA vont gérer cette année préolympique avec au programme les Championnats d'Europe en salle à Istanbul du 2 au 5 mars et les Championnats du monde en plein air à Budapest du 19 au 27 août.

De nombreux challenges en vue pour nos sportifs

Les promesses entrevues à l'Euro de Munich en 2022 doivent poursuivre leur progression. On pense aux demi-finalistes Patrizia van der Weken (100 m) et Victoria Rausch (100 m haies). On devine que Vivien Henz, à l'aube de ses 20 ans, voudra prendre la relève de Charles Grethen en demi-fond même si ce dernier est loin d'avoir dit son dernier mot. On surveillera aussi comment Bob Bertemes rebondira au lancer du poids après une année 2022 plus compliquée.

Les nageurs pourront aussi choisir leur terrain de jeu. L'Euro Meet (27-29 janvier) organisé à La Coque est une première balise de taille internationale quelques semaines après les Mondiaux en petit bassin de Melbourne. Mais tous les regards seront braqués vers Fukuoka du 14 au 30 juillet pour les Championnats du monde en bassin de 50m. Les retraits de Julie Meynen et Monique Olivier vont pousser les jeunes à se découvrir alors que Julien Henx emmènera lui aussi dans son sillage la nouvelle génération de la natation luxembourgeoise.

