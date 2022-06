Les Lions Rouges ont enregistré leur première défaite dans cette campagne de Ligue des Nations. Les Turcs se sont imposés (2-0) dans un Stade du Luxembourg rempli.

Ligue des Nations

La Turquie freine le Luxembourg

Christophe NADIN

Il n'y pas de quoi rougir! Les Luxembourgeois ont été à la hauteur de l'événement ce samedi soir dans le choc du Groupe 1 de cette League C. Largement favoris, les Turcs se sont imposés en deux temps pour prendre seuls la tête de leur poule.



S'ils ont dominé le match dans son ensemble, les visiteurs n'ont pas non plus laissé une impression de supériorité absolue face à une sélection luxembourgeoise résiliente au possible mais pénalisée par deux erreurs individuelles.

La première intervient à la 35e minute lorsque Marvin Martins, seul, adresse une longue passe en retrait très peu précise à Anthony Moris. Le gardien ne cherche même pas à éviter le corner tant le ballon était éloigné de son champ d'action. Dans le duel de la tête qui s'ensuit entre Leandro Barreiro et Çaglar Söyüncü, le milieu de terrain grand-ducal touche le ballon de la main. Le penalty est incontestable et la star Hakan Çalhanoglu trompe Moris pourtant parti du bon côté (0-1, 37e).

On pensait la Turquie lancée sur les bons rails mais curieusement, la sélection de Stefan Kuntz a alors donné l'impression de ne pas savoir choisir entre la volonté de mettre un deuxième but pour être sur du velours et l'option sécurité qui consistait à faire tourner le ballon.

Un but gag refusé

Ce moment de flottement n'a pas été exploité par une sélection locale séduisante lors de certaines séquences offensives mais incapables de porter le coup fatal devant le but turc. Le public y a cependant cru l'espace d’une minute lorsque Vincent Thill contrait un dégagement de Ferdi Kadioglu qui finissait sa course dans le but turc.

Ce but gag aurait fait le tour des chaînes de télévision européennes si l'arbitre portugais Antonio Nobre n'avait pas jugée fautive l'intervention du plus jeune des frères Thill.

C'est une faute de pied d'un Dirk Carlson pourtant très bon jusque-là qui a offert le second but aux visiteurs. Serdar Dursun, entré à la pause, ne s'est pas fait prier pour mettre son équipe à l'abri (0-2, 77e).

Le Luxembourg deuxième

Les Turcs n'ont plus insisté et le Luxembourg ne parvenait pas assez à porter le danger devant les buts de Ugurcan Çakir pour sauver l'honneur. Cette défaite absolument pas infamante permet aux Turcs de faire le plein de points (9 sur 9) alors qu'avec ses six unités, le Luxembourg est toujours installé à la deuxième place avec trois points d'avance sur les îles Féroé vainqueurs de la Lituanie (2-1) un peu plus tôt dans la soirée.

Les Insulaires se déplaceront au Stade du Luxembourg mardi pour clôturer ce premier volet de matches avant des vacances bien méritées. Un rendez-vous que pourraient manquer Christopher Martins et Mathias Olesen qui ont dû quitter la pelouse suite à des blessures ce samedi. C'est l'une des seules ombres au tableau, avec également une sécurité qui a eu beaucoup de mal à contenir quelques envahissements de terrains pendant et après le match.

Plus de peur que de mal cependant dans une ambiance bon enfant.

Luxembourg - Turquie 0-2 (0-1) Luxembourg: Moris, M. Martins (81e Bohnert), Chanot, Carlson, Olesen (46e S. Thill), Pinto, C. Martins (62e Omosanya), Barreiro, Sinani (81e Gerson), Borges (54e V. Thill), Rodrigues. Turquie: Çakir, Çelik, Demiral, Söyüncü, Kadioglu (68e Elmali), Toköz (82e Kutlu), Çalhanoglu (68e Ozcan), Kökçü (46e Dursun), Ünder, Sinik, Dervisoglu (68e Aktürkoglu). Buts: 0-1 Çalhanoglu (37e sp), 0-2 Dursun (77e) Carton jaune: Barreiro (Luxembourg) Arbitres: Nobre, Soares, Ribeiro (POR) Spectateurs: 9.374 (guichets fermés)

