La tornade Molinaro emporte tout sur son passage à Gonesse

Christophe Nadin Eleonora Molinaro (WTA 514) a épinglé un second tournoi ITF à son palmarès. La promesse du tennis luxembourgeois s'est imposée à Gonesse dans le Val-d'Oise. En finale Molinaro a distancé la Française Marine Partaud (464).

La belle année se poursuit pour la droitière des Arquebusiers. Déjà victorieuse sur le circuit Juniors (Esch), la joueuse de 17 ans s'est offert un second succès chez les «grandes» après celui d'Antalya à la fin du mois de janvier.

Tête de série numéro 4 de ce 15.000 dollars, Molinaro a été cueillie à froid (0-2) en finale par une adversaire tête de série numéro 3. Le temps de dissiper ses doutes et la Luxembourgeoise passait le turbo pour enchaîner six jeux à la suite et boucler la première manche après 35 minutes. Un premier set interrompu à 5-2 pour un temps-mort médical.

Seul le premier jeu du second set était indécis. Il revenait à Molinaro qui déroulait ensuite pour conclure après 1h07' de jeu: 6-2, 6-1.