La pandémie de covid-19 a eu raison de bien des compétitions sportives. Et bon nombre de récompenses décernées en fin d’année sont reportées à l’année prochaine. C’est désormais le cas de l’élection des meilleurs sportifs luxembourgeois. Rendez-vous en 2021.

La succession de Majerus et Bertemes attendra

La pandémie de covid-19 a eu raison de bien des compétitions sportives. Et bon nombre de récompenses décernées en fin d’année sont reportées à l’année prochaine. C’est désormais le cas de l’élection des meilleurs sportifs luxembourgeois. Rendez-vous en 2021.

(DH) - Après avoir analysé la situation de la crise sanitaire et son impact sur l'activité sportive - compétitions annulées, reportées à une date ultérieure ou décalées à 2021-, le comité de sportspress.lu a décidé de ne pas procéder à l'élection des meilleurs sportifs luxembourgeois, ni de décerner le Challenge de la meilleure équipe en fin d'année.

Il en est de même pour les autres prix et distinctions, à l'image de l’entraîneur de l’année, du jeune espoir masculin et féminin, de sport et handicap, d'ultra-sport, du fair-play, ou encore du prix d'honneur.

Trois nouvelles hospitalisations, pas de décès Le Luxembourg reste à 110 victimes du covid-19 pour l'heure. La campagne de dépistage au virus se poursuit, elle, et a permis de détecter trois nouveaux cas de personnes positives.

Le comité de l'association de la presse sportive luxembourgeoise a également décidé d'annuler sa «sportspress.lu Awards Night 2020» (anciennement dénommée Gala de la presse sportive), prévue le jeudi 3 décembre à Mondorf. La prochaine soirée des récompenses est prévue le jeudi 2 décembre 2021.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.