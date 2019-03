Adversaire du Luxembourg dans le Groupe B des éliminatoires de l'Euro 2020, la Serbie a fait échec à la «nouvelle Allemagne» de Joachim Löw en obtenant un match nul 1-1, mercredi soir à Wolfsburg.

La Serbie tient la «nouvelle Allemagne» de Löw en échec

(AFP). - Le match nul de l'Allemagne mercredi en amical contre la Serbie (1-1) laisse ouvertes les questions posées ces derniers jours: quand et comment la Mannschaft va-t-elle retrouver une assise après l'éviction des stars du Bayern Munich?

Les premières réponses tomberont dimanche, lorsque l'Allemagne ouvrira sa campagne de qualification pour l'Euro 2020 par un périlleux déplacement à Amsterdam, contre les Pays-Bas.

Mais mercredi à Wolfsburg, tout le monde attendait déjà le sélectionneur Joachim Löw au tournant, après sa décision inattendue de mettre à la retraite internationale les trois champions du monde du Bayern Thomas Müller, Mats Hummels et Jérôme Boateng.

«Quand on prend de telles décisions, on prend aussi un certain risque», avait-il reconnu, «mais je suis prêt à prendre ce risque. Il faut accepter l'idée qu'il peut y avoir des revers».

Tony Kroos préservé pour le match de dimanche, Manuel Neuer était donc le seul trentenaire au coup d'envoi, et parmi les joueurs de champs, seuls deux (Halstenberg et Gündogan) avaient plus de 24 ans!

Cette équipe allemande sans véritable leader a commencé le match en élève studieuse: bien organisée derrière, sérieuse, prudente, mais sans véritable rythme ni prise de risques offensifs.

Et sur un corner, le jeune attaquant de Francfort Luka Jovic, actuel deuxième meilleur buteur de la Bundesliga (15 buts), a ouvert le score dès la 12e minute pour la Serbie, de la tête aux six mètres après une mésentente entre les Allemands Kimmich et Klostermann.

Pavkov exclu

L'Allemagne s'est ensuite créé des occasions. Mais Timo Werner a échoué deux fois sur le gardien serbe Dmitrovic, et la Mannschaft a regagné les vestiaires à la pause sous les sifflets de la Volkswagen Arena de Wolfsburg.

Les rentrées de Marco Reus, l'homme fort du Borussia Dortmund, puis de Leon Goretzka, ont donné au match une autre âme. Après plusieurs occasions manquées (Reus, Sané, Gündogan), Goretzka servi par Reus a offert à son équipe la récompense de ses efforts, d'un beau tir des 16 mètres (1-1).

La Mannschaft a ensuite maintenu sa pression. Sané, auteur d'un superbe match en attaque, a manqué trois fois le but de la victoire (73e, 75e, 84e), de même que Reus (75e).

Dans le temps additionnel, le Serbe Milan Pavkov a été exclu pour une vilaine faute sur Sané.

Dimanche contre les Pays-Bas, Toni Kroos devrait faire sa rentrée et Reus être titularisé. Face à une équipe néerlandaise joueuse et brillante, qui l'avait dominée cet automne en Ligue des Nations (3-0 et 2-2), cette Mannschaft en construction devra cependant aller puiser très loin dans ses ressources pour espérer rivaliser.



La Serbie jouera au Portugal lundi soir pour son premier match des éliminatoires de l'Euro 2020.