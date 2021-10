Avant leur rencontre, mardi, face au Portugal, les joueurs du Grand-Duché ont connu leur première défaite dans le nouveau stade national. Les adversaires serbes s'imposant d'un tout petit but (0-1).

La Serbie prend le dessus sur les Roud Léiwen

Avant leur rencontre, mardi, face au Portugal, les joueurs du Grand-Duché ont connu leur première défaite dans le nouveau stade national. Les adversaires serbes s'imposant d'un tout petit but (0-1).

(pj avec Bob HEMMEN) Jusqu'à présent, le Stade de Luxembourg avait pris des allures de forteresse imprenable pour les footballeurs luxembourgeois. Une victoire inaugurale (2-1) face à l'Azerbaïdjan puis un match nul contre le Quatar (1-1) pouvaient laisser espérer une nouvelle bonne surprise, samedi, face à la Serbie dans le cadre des éliminatoires pour la future Coupe du Monde. L'espoir aura duré 68 minutes...

Ce n'est pourtant pas faute pour le onze sélectionné par Luc Holtz d'avoir fait bonne figure. Après le 4-1 du match aller, la sanction aurait pu être bien plus lourde, mais les Lions Rouges ont su faire preuve de résistance. Et cela même si dès la deuxième minute de jeu, Filip Kostic venait rappeler aux Luxembourgeois que les 90 minutes de jeu n'auraient pas l'allure d'une partie de plaisir.

Ainsi, dès l'entame de match, l'équipe du coach Dragan Stojkovic prenait le dessus sur un adversaire qui, sur sa pelouse, n'allait pourtant pas tarder à réagir. Les Roud Léiwen osant attaquer et se découvrir. Devant les 2.000 spectateurs accueillis au Stade de Luxembourg, Danel Sinani et Sébastien Thill se montraient même particulièrement offensifs. A quelques minutes du coup de sifflet final de la première mi-temps, Dusan Tadic donnait toutefois des sueurs froides aux supporters locaux, le gardien Anthony Moris devant faire preuve de classe pour éviter le 0-1 au terme des 45 premières minutes.



Au retour des vestiaires, les Luxembourgeois poursuivaient sur le bon élan. Sinani et ses coéquipiers se montraient bien présents dans les duels et se créaient de nombreuses occasions mais sans danger réel. D'ailleurs, les deux gardiens de but, Predrag Rajkovic et Moris, n'ont guère eu l'occasion de se mettre en évidence sur des tirs durant une longue période.



Cependant, à la 68e minute, sur une passe de Milos Veljkovic, Dusan Vlahovic se présentait seul face au goal luxembourgeois. But. But douteux mais finalement validé après recours à la vidéo par l'arbitre de champ. Luc Holz reconnaissait, après le coup de sifflet final, qu'il pensait encore qu'il y avait hors-jeu sur cette ouverture du score.

Pendant les vingt minutes restantes, la sélection de la FLF allait tenter de revenir à la marque. En vain. Et Luc Holtz de multiplier les contestations face aux décisions arbitrales de William Collum.

Mardi, l'équipe luxembourgeoise autour de son capitaine Laurent Jans affrontera le Portugal, à Faro. Un match bien plus difficile cette fois qui débutera à 20h45.

