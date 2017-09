(JFC). - Le sélectionneur de la Suède Janne Andersson a devancé son homologue luxembourgeois Luc Holtz de quelques heures pour dévoiler son groupe de 23 joueurs en vue des rencontres face au Luxembourg, le 7 octobre à Solna, puis aux Pays-Bas trois jours plus tard. Avec Victor Lindelöf, de Manchester United, et Emil Forsberg, du RB Leipzig, en têtes de gondole.

Deuxième du groupe A avec 16 unités et un petit point derrière la France, la Suède espère toujours une qualification directe pour le Mondial 2018. Pour grimper sur la première marche finale de la poule A, il lui faut cependant réaliser un sans-faute lors de ses deux dernières sorties, contre le Luxembourg, le samedi 7 octobre (18h) à Solna, puis à Amsterdam face aux Pays-Bas le mardi 10 à 20h45.

Le sélectionneur suédois Janne Andersson (55 ans), en poste depuis 2016, a dû faire l'impasse sur le milieu de terrain de Toulouse, Jimmy Durmaz (28 ans), et sur l'attaquant de l'Eintracht Brunswick, Christoffer Nyman (24 ans), tous deux indisponibles sur blessures. Tous deux avaient disputé le match aller - le second avait remplacé le premier -, remporté 1-0 par les Jaune et Bleu le 7 octobre 2016 au stade Josy Barthel. Le latéral gauche du Borussia Mönchengladbach, Oscar Wendt (31 ans), n'est, lui, pas repris, tout comme Oscar Hiljemark (25 ans, Panathinaïkos) et Alexander Fransson (FC Bâle, 23 ans), pourtant présents eux aussi à l'aller.



Les stars suédoises de l'«après-Ibrahimovic» figurent bien dans le groupe: Victor Lindelöf (23 ans), le défenseur central transféré cet été de Benfica Lisbonne à Manchester United, et l'attaquant Emil Forsberg (25 ans), vice-champion d'Allemagne 2016-2017 avec le Red Bull Leipzig. Pas de surprise non plus avec la présence de la redoutable paire d'attaquants John Guidetti (25 ans, Celta Vigo) - Ola Toivonen (31 ans, Toulouse FC).



Sur les 23 joueurs appelés, seuls deux évoluent au pays: Jakob Johansson à l'AIK Solna, et Ken Sema, milieu de terrain d'Östersunds FK, les tombeurs du Fola en Europa League cet été. On retrouve bien sûr le buteur de l'aller au Josy Barthel, l'arrière-droit inamovible du Celtic Glasgow, Mikaël Lustig (30 ans), ainsi qu'un nouveau coéquipier de Laurent Jans à Waasland-Beveren, Isaac Thelin (25 ans, ex-Anderlecht).



Le cadre de la Suède (23 joueurs)



Gardiens de but: Karl-Johan Johnsson (EA Guingamp/FRA), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City/ANG), Robin Olsen (FC Copenhague/DEN)

Défenseurs: Ludwig Augustinsson (Werder Brême/ALL), Andreas Granqvist (Krasnodar/RUS), Filip Helander (Bologne/ITA), Pontus Jansson (Leeds United/ANG) Emil Krafth (Bologne/ITA), Mikael Lustig (Celtic Glasgow/SCO), Victor Lindelöf (Manchester United/ANG), Martin Olsson (Swansea City/ANG)

Milieux de terrain: Viktor Claesson (Krasnodar/RUS), Albin Ekdal (Hambourg SV/ALL), Emil Forsberg (RB Leipzig/ALL), Jakob Johansson (AIK Stockholm), Sebastian Larsson (Hull City/ANG), Marcus Rohden (Crotone/ITA), Gustav Svensson (Seattle Sounders/USA), Ken Sema (Östersunds FK)

Attaquants: Marcus Berg (Al-Ain/EAU), John Guidetti (Celta de Vigo/ESP), Isaac Thelin (Waasland-Beveren/BEL), Ola Toivonen (Toulouse FC/FRA)