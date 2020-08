Luc Holtz a dévoilé ce mercredi les noms des 23 joueurs appelés à affronter l'Azerbaïdjan et le Monténégro les 5 et 8 septembre. Le défenseur de New York City n'en fait pas partie car il risque une mise en quarantaine.

La sélection orpheline de Maxime Chanot

(JFC, avec bob) - Près de dix mois après leur dernière sortie, les Roud Léiwen s'apprêtent à retrouver les pelouses. Dans la foulée d'un galop amical prévu mardi (19h au stade Josy Barthel) contre le FC Sarrebruck, la sélection grand-ducale entamera son parcours dans la deuxième édition de la Ligue des Nations. Au menu du mois de septembre: un déplacement le 5 (18h) à Bakou contre l'Azerbaïdjan, puis la réception du Monténégro le 8 (20h45) à Luxembourg. Luc Holtz a dévoilé ce mercredi sa liste des 23 Lions prêts à rugir de plus belle.

Pour ces trois débats qui se joueront tous à huis clos, l'Ettelbruckois devra se passer de deux joueurs-clés de son effectif. D'une part, l'attaquant Dave Turpel (27 ans, 51 sélections, 6 buts) est blessé, d'autre part le défenseur Maxime Chanot (30 ans, 38 sélections, 3 buts) est... coincé aux Etats-Unis en raison de la pandémie de coronavirus. «J'ai eu Maxime au téléphone un long moment», relate Holtz. «Et comme il serait menacé d'une quarantaine de deux semaines à son retour aux États-Unis, nous ne nous attendions pas à ce qu'il prenne un tel risque en nous rejoignant», explique M. Holtz.

Les Roud Léiwen sur la brèche à l'automne Privée de terrain depuis huit mois, la sélection disputera huit matches entre le 5 septembre et le 17 novembre prochains. Aux six rencontres de Ligue des Nations, s'ajoutent deux débats amicaux, le 7 octobre contre le Liechtenstein, et le 11 novembre face à l'Autriche.

Par ailleurs, celui qui dirige la sélection depuis une décennie a pris la décision de ne pas convoquer Chris Philipps (26 ans, 54 sélections, 0 but), ni Marvin Martins (25 ans, 6 sélections, 1 but) qui se trouvent actuellement sans club. La même chose vaut pour le joueur le plus capé sous Luc Holtz, Daniel da Mota (34 ans, 98 sélections, 7 buts), qui n'est actuellement plus autorisé à s'entraîner avec son équipe du Racing FCUL. De plus, rappelons que le néo-Differdangeois Aurélien Joachim (34 ans, 79 sélections, 14 buts) avait décidé fin juillet de mettre un terme à sa carrière internationale.

En sens inverse, Enes Mahmutovic (23 ans, 11 sélections, 0 but), dont la dernière apparition en équipe nationale remonte au 6 juin 2019 et qui vient de s'engager avec le club ukrainien du PFK Lviv, signe son retour. A relever également la présence du Dudelangeois Edvin Muratovic (F91 Dudelange) et des teenagers aux dents longues Mathias Olesen (FC Cologne) et Alessio Curci (Mayence). Seulement six des 23 joueurs retenus évoluent en BGL Ligue.

Les Lions Rouges dévoilent leurs nouvelles tenues Les internationaux Leandro Barreiro et Dirk Carlson ont servi de modèles à la Fédération (FLF) pour la présentation de la nouvelle livrée 2020-2021 de la sélection. Un équipement qui sera normalement étrenné le 5 septembre prochain, lors du déplacement en Azerbaïdjan.

Enfin, s'ils continueront de se produire au moins jusqu'à la fin de l'année au stade Josy Barthel, c'est à l'occasion de cette rentrée de septembre que les Roud Léiwen exhiberont pour la première fois leurs toutes nouvelles tenues, présentées le 30 juillet.

Le cadre de 23 joueurs Gardiens: Tim Kips (F91 Dudelange), Anthony Moris (Union Saint-Gilloise/BEL), Ralph Schon (FC Wiltz). Défenseurs: Dirk Carlson (Karlsruhe SC/ALL), Lars Gerson (IFK Norrköping/SUE), Tim Hall (Gil Vicente/POR), Laurent Jans (FC Metz/FRA), Enes Mahmutovic (PFK Lviv/UKR), Kevin Malget (Swift), Vahid Selimovic (OFI Crète/GRE). Milieux de terrain: Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL), Florian Bohnert (FSV Mayence/ALL), Christopher Martins (YB Berne/SUI), Mathias Olesen (FC Cologne/ALL), Danel Sinani (Norwich City/ANG), Aldin Skenderovic (Progrès), Olivier Thill (FK Oufa/RUS), Vincent Thill (FC Metz/FRA). Angriff: Stefano Bensi (Fola Esch), Alessio Curci (FSV Mayence/ALL), Maurice Deville (FC Sarrebruck/ALL), Edvin Muratovic (F91 Dudelange), Gerson Rodrigues (Dynamo Kiev/UKR).

