La sélection nationale avec Da Mota... et peut-être Selimovic

Le coup d'envoi de la campagne qualificative pour l'Euro 2020 sera donné le vendredi 22 mars face à la Lituanie. Une première rencontre qui sera suivie de la venue de l'Ukraine trois jours plus tard. Luc Holtz a convoqué 24 joueurs dont Dan Da Mota et Vahid Selimovic qui a choisi le Luxembourg.

Didier HIEGEL Le coup d'envoi de la campagne qualificative pour l'Euro 2020 sera donné le vendredi 22 mars face à la Lituanie. Une première rencontre qui sera suivie de la venue de l'Ukraine trois jours plus tard. Luc Holtz a convoqué 24 joueurs dont Dan Da Mota et Vahid Selimovic qui a choisi le Luxembourg.

Luc Holtz a effectué plusieurs changements par rapport au groupe des 23 internationaux qui avait terminé la campagne de la Ligue des Nations, le 18 novembre, en Moldavie, et en a retenu un de plus pour parer à toute éventualité.



Christopher Martins et Vincent Thill n'avaient pas été libérés par leur club et reviennent naturellement dans le groupe alors que Tim Hall et Maurice Deville n'ont pas été repris.



Le Club Luxembourg devra, par contre, se passer des services de Chris Philipps qui a subi une arthroscopie à un genou le 14 février. «Tout le monde est satisfait de l'évolution de la blessure», nous a indiqué dernièrement le défenseur international qui devra encore patienter avant de retrouver les terrains.



Vahid Selimovic, avec qui Luc Holtz est toujours resté en contact, a opté pour la sélection et sera présent tout comme Dan Da Mota. Pour le joueur de l'Appolon Limassol, le conditionnel doit toutefois être de mise car il souffre d'une blessure musculaire depuis une dizaine de jours. L'ancien Messin n'a pas joué le dernier match de son club et le staff de la FLF fera le point à son arrivée au pays.

Concernant l'expérimenté joueur du Racing, «la présomption d'innocence prévaut», a tenu à rappeler Marc Diederich, l'avocat de la FLF. Luc Holtz a, quant à lui, réaffirmé qu'il jugeait le joueur qu'uniquement sur le plan sportif. «J'ai eu un entretien avec lui, il m'a conforté dans mon choix quand il m'a présenté toutes ses motivations, il est même encore plus motivé. Je connais Dan depuis des années, une relation s'est construite au fil des années et du moment qu'il est compétitif je le garde dans le groupe.»

Le stage de l'équipe nationale débutera ce samedi après-midi à Lipperscheid mais les internationaux arriveront au compte-gouttes. Les derniers arrivés seront Gerson Rodrigues, en provenance du Japon, et Maxime Chanot dans l'attente d'un heureux événement à New York. «Son épouse accouchera ce week-end et Maxime sera parmi nous mardi et il n'y aura pas de mauvaise surprise puisqu'aux Etats-Unis les accouchements sont généralement déclenchés si le bébé ne vient pas dans les temps.»

Un match de préparation mardi



Pour préparer au mieux les deux premières échéances internationales de ce début d'année, un match de préparation est programmé mardi soir. L'adversaire sera tout prochainement déterminé. Les internationaux disputeront au maximum une mi-temps sauf ceux qui ont joué dimanche. «J'ai planifié certaines organisations et certaines animations en rapport avec les adversaires qui nous attendent.»

«Au niveau des exigences, de performance plus que de résultats, je veux encore augmenter le niveau. Notre groupe est très difficile et la Lituanie reste l'adversaire le plus abordable. Je serai encore plus exigeant, je vais demander encore plus d'investissement personnel, de volonté, de combativité», nous avait confié le sélectionneur national qui a aussi avoué être pressé que ces éliminatoires débutent. «Quatre mois, c'est long, je suis comme les joueurs, à l'image de Laurent Jans, qui m'a dit tout récemment qu'il avait hâte de débuter cette campagne.»

Les 24 sélectionnés

Gardiens: Anthony Moris (Excelsior Virton / BEL), Ralph Schon (UNA Strassen), Tim Kips (1.FC Magdebourg U19 / ALL).

Défenseurs: Dirk Carlson (Grasshopper Zurich II / SUI), Maxime Chanot (New York City FC / USA), Lars Gerson (IFK Norrköping / SUE), Laurent Jans (FC Metz / FRA), Enes Mahmutovic (Middlesbrough FC / GBR), Kevin Malget (F91 Dudelange), Mathias Jänisch (FC Differdange 03), Vahid Selimovic (Apollon Limassol /CHY).

Milieux de terrain: Leandro Barreiro (FSV Mayence / ALL), Florian Bohnert (FK Pirmasens / ALL), Christopher Martins (ESTAC Troyes / FRA), Mario Mutsch (Progrès Niederkorn), Danel Sinani (F91 Dudelange), Aldin Skenderovic (Elversberg/ALL), Olivier Thill (FK Oufa / RUS), Vincent Thill (Pau FC / FRA).



Attaquants: Stefano Bensi (Fola), Daniel Da Mota (Racing FCUL), Aurélien Joachim (Excelsior Virton / BEL), Gerson Rodrigues (Jubilo Iwata /JAP), Dave Turpel (F91 Dudelange).

Le calendrier des éliminatoires

Les matches amicaux prévus

Le dimanche 2 juin: Luxembourg - Madagascar

Le jeudi 5 septembre: Irlande du Nord - Luxembourg

Le mardi 15 octobre: Danemark - Luxembourg