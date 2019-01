En guise de préparation à sa campagne éliminatoire de l'Euro 2020 qui débutera le 22 mars contre la Lituanie, la sélection nationale luxembourgeoise disputera un match amical le mercredi 13 février à 18 heures au stade de la rue de Lenningen à Canach contre la formation allemande du FC Sarrebruck.

La sélection contre le FC Sarrebruck en amical à Canach

Pour sa rentrée non officielle de 2019, l'équipe nationale de Luc Holtz, vraisemblablement privée de ses éléments professionnels actifs dans les championnats étrangers, offrira donc la réplique à une formation actuellement classée deuxième de Ligue régionale sud-ouest (D4), à cinq longueurs du Waldhof Mannheim d'un certain Maurice Deville, et coachée par Dirk Lottner.

Pour les internationaux évoluant au pays, la BGL Ligue ne reprendra ses droits avec la 14e journée que le 24 février.



Les Roud Léiwen avaient disputé leur dernier match le 18 novembre 2018 en Moldavie (1-1) dans le cadre de la Ligue des Nations. Rappelons que le Luxembourg est glissé dans le groupe B des éliminatoires de l'Euro 2020, en compagnie du Portugal, de la Serbie, de l'Ukraine et de la Lituanie, et disputera ses huit rencontres de mars à novembre 2019.