Ligue des Nations

La sélection au pas cadencé

Christophe NADIN La sélection de Luc Holtz va enchaîner quatre matches en 10 jours. Un exercice d’une rare violence. La Lituanie lance les hostilités ce samedi.

La Ligue des Nations est devenue le punching-ball favori des stars. Elles jugent ce calendrier indécent d'autant plus qu'il succède à une saison souvent longue et éprouvante pour des garçons engagés sur tous les fronts. Les blessures diplomatiques fleurissent ainsi aux quatre coins de l'Europe. Le Luxembourg, lui, ne fait pas la fine bouche. A travers cette compétition, il a trouvé un baromètre idéal pour se mesurer à des nations d'un niveau sensiblement le même que le sien.



Ce sera à nouveau le cas dans le Groupe 1 de la Ligue C, le troisième étage de cette compétition née en 2018 et dont on redoute toujours la disparition dans un microcosme en perpétuelle évolution. On peut toujours arguer que la Turquie dispose des arguments nécessaires pour survoler ce groupe, mais derrière le favori, le Luxembourg doit jouer des coudes pour laisser les îles Féroé et la Lituanie dans le rétroviseur.

Sans Olivier Thill

Un objectif qui passe par une première victoire à Vilnius ce samedi (18h). La tâche n'a rien d'insurmontable tant le pays balte est rentré dans le rang depuis longtemps. Il pointe à un peu glorieux 138e rang au classement FIFA, soit 46 places derrière le Luxembourg. Cancre de la Baltique, il a péniblement battu Saint-Marin en amical en février dernier. Ce fut l'une de ses deux victoires lors des 15 derniers matches.

La sélection de Luc Holtz a elle aussi soufflé le chaud et le froid ces derniers mois avec une dernière sortie encourageante en Bosnie (0-1) qui succédait à un revers plus inquiétant face à l’Irlande du Nord (1-3) quelques jours plus tôt.

Les lacunes étaient diverses et variées. Quand ce n'était pas la défense qui flottait, c'était l'attaque qui manquait de tranchant. Mais comme les entraîneurs le répètent à l’envi, «tout le monde attaque et tout le monde défend». Il faut donc passer par une solution collective pour soigner ces plaies.

Luc Holtz devra se passer d'Olivier Thill pour résoudre cette équation. Le milieu de terrain offensif a été opéré des ligaments croisés et sera sur la touche pendant plusieurs mois. Diogo Pimentel, parti au Danemark à la trêve hivernale, a été rappelé. Car il n'est pas question de se passer de la moindre force vive avant de se lancer dans ce marathon. Un fractionné qui comprend quatre matches en 10 jours. Un programme inédit et redouté. Certains internationaux peinent parfois à enchaîner deux matches à haute intensité. Imaginez le double! Luc Holtz en est bien conscient. Il a retenu 26 joueurs pour 23 habituellement.

Ikene et Lohei intronisés

Ne pensez pas pour autant voir une rotation massive! Le passé récent a démontré que le banc luxembourgeois n'était pas d’une richesse folle. Il n'autorise pas de changements à la pelle surtout à la pointe de l'attaque où derrière Gerson Rodrigues, c'est un chantier à ciel ouvert.

Danel Sinani est le complément idéal du buteur mais pas un garçon à servir en profondeur. Le professionnel prêté à Huddersfield cette saison sort d'un exercice éreintant. On guettera son niveau de forme comme celui de Vincent Thill, qui se remet dans le bain après une longue absence. On espère aussi que les tauliers que sont devenus Christopher Martins et Leandro Barreiro répondront aux attentes. Le revanchard Mica Pinto aura peut-être plus de fraîcheur à offrir après une longue saison de frustration au Sparta Rotterdam alors que son compère Laurent Jans doit faire l'impasse sur ce début de campagne en raison d'une douleur à l'aine.

On verra aussi comment Maxime Chanot a récupéré après sa blessure à l’œil en Bosnie qui a freiné son élan avec le FC New York City. Pour étoffer son groupe, Luc Holtz a aussi appelé deux jeunes joueurs issus des U17. Le défenseur central Sofiane Ikene et le latéral Fabio Lohei. Ils sont là pour prendre le pouls d'un groupe amené à vivre une dizaine de jours au pas cadencé. Et même un peu plus que ça si les circonstances poussent le sélectionneur à puiser dans ses réserves plus tôt que prévu.

