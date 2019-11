La pelouse de l'actuel stade national se trouve dans un tel piteux état que ni la sélection portugaise, ni son homologue luxembourgeois ne s'y entraîneront la veille du match de dimanche. Résultat: Cristiano Ronaldo et cie pourraient s'ébrouer samedi à... Bissen.

La Seleção fait l'impasse sur le Josy-Barthel

La pelouse de l'actuel stade national se trouve dans un tel piteux état que ni la sélection portugaise, ni son homologue luxembourgeois ne s'y entraîneront la veille du match de dimanche. Résultat: Cristiano Ronaldo et cie pourraient s'ébrouer samedi à... Bissen.

(LW) - Lorsqu'un hôte de prestige comme Cristiano Ronaldo débarque, on déroule forcément le tapis rouge. Sauf que pour l'instant, à moins de 72 heures du match Luxembourg - Portugal, la pelouse du stade Josy-Barthel renvoie davantage des allures de gazon maudit.

Si le match lui-même se jouera bien à la route d'Arlon, pour préserver au maximum l'aire de jeu, les deux sélections ne s'entraîneront pas là la veille du match.

Les Portugais pourraient bénéficier des installations flambant neuves du FC Atert Bissen à la ZAC Klengbousbierg. Les hommes de Fernando Santos y effectueraient alors une séance d'entraînement... à huis clos samedi à 11 heures. Ces courses contre la montre ne devraient plus être que de mauvais souvenirs une fois le nouveau stade de Kockelscheuer et son chauffage souterrain fonctionnels.



Les spectateurs du match F91 Dudelange - FC Séville, le 7 novembre dernier en Europa League, avaient déjà pu s'en rendre compte: la pelouse du stade Josy Barthel est dans un piteux état. Et c'est un doux euphémisme!

La pelouse du Josy-Barthel a déjà été martyrisée le 7 novembre lors de F91 Dudelange - FC Séville en Europa League Photo: Yann Hellers

Une semaine plus tard, l'aire de jeu du stade Josy Barthel a déjà meilleure mine, même si elle ne respire pas encore la grande forme. Les équipes de la Ville de Luxembourg sont aux petits soins pour que le dernier match de qualification pour l'Euro entre le Luxembourg et le Portugal se déroule dans les meilleures conditions possible dimanche à 15 heures.

Ce jeudi matin, ils étaient huit sous la conduite de Jéis Weber à opérer la grande malade. «On prend des bandes de terrains extérieures pour les remettre aux endroits les plus critiques», explique le responsable du stade de la route d'Arlon.

Bâche providentielle

Le but côté ville reste l'un des derniers points critiques. «La raison de cet état, c'est la pluie et les problèmes de drainage», poursuit Jéis Weber. «Ce n'est pas du tout le rugby qui est la cause de ces maux.» Quelques jours après le match entre le Luxembourg et la République tchèque, 27 tonnes de sable ont été déversées sur le terrain pour lui redonner une «gueule» acceptable à l'aide de plusieurs machines. Les conditions climatiques n'ont malheureusement pas facilité la tâche des ouvriers.

«A partir d'aujourd'hui, il faut juste espérer qu'il ne pleuve plus trop», poursuivait Jéis Weber. «Mais on va installer une bâche sur la pelouse.»

La toile achetée par le F91 et entreposée au stade municipal est donc d'un précieux secours pour la sélection comme elle sera aussi indispensable à l'approche du dernier match de Dudelange face à l'APOEL Nicosie dans deux semaines.

La fameuse toile achetée par le F91 Dudelange la saison dernière et entreposée au stade municipal est d'un précieux secours pour la sélection Photo: Chris Karaba

Il faut cependant du temps et de la main-d'œuvre pour étaler ces huit rouleaux. Entre 20 et 30 minutes par rouleau. Et encore plus de temps pour les replier. C'est dire si la Ville de Luxembourg va devoir battre le rappel pour disposer de la main-d'œuvre nécessaire dimanche matin afin d'apporter la touche finale à ce travail de longue haleine.