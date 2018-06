La saison 2017-2018 a connu une fin en apothéose avec la victoire de la sélection nationale contre la Géorgie (1-0), ce mardi soir. Place au bilan!

La saison de la sélection passée au crible

Didier HIEGEL La saison 2017-2018 a connu une fin en apothéose avec la victoire de la sélection nationale contre la Géorgie (1-0), ce mardi soir. Place au bilan!

La saison 2017-2018 a connu une fin en apothéose avec la victoire de la sélection nationale contre la Géorgie (1-0), ce mardi soir. Place au bilan!

Luc Holtz entamera en août prochain sa huitième année à la tête de la sélection nationale. Mardi, il a dirigé son 71e match avec les Roud Léiwen avec le succès que l'on connaît grâce à l'opportunisme d'Aurélien Joachim qui a inscrit son 13e but sur la scène internationale. Son deuxième de la saison après celui marqué contre la Hongrie. Dan Da Mota n'a pas été en reste en offrant deux victoires aux siens après des buts contre la Biélorussie et à Malte. Olivier Thill, quant à lui, avait ouvert le score face à la Bulgarie pour prendre un point précieux et devancer les Biélorusses au classement final du Groupe A.

Holtz a utilisé 25 internationaux depuis le début de la campagne, en septembre 2016, certains ont complètement disparu de notre bilan de fin d'exercice. C'est le cas de Sébastien Thill (90 minutes aux Pays-Bas en juin 2017) ou Kevin Kerger (15 minutes contre les Pays-Bas au Barthel en novembre 2016), mais surtout Maxime Chanot qui n'est plus réapparu depuis maintenant un an.

Nous vous avons décortiqué les temps de jeu des 25 éléments appelés à jouer, de Dave Turpel (635 minutes) à Florian Bohnert (2 minutes), et les chiffres à retenir des neuf dernières rencontres internationales.

Les résultats

Qualification pour le Mondial 2018

Luxembourg - Biélorussie 1-0

France - Luxembourg 0-0

Suède - Luxembourg 8-0

Luxembourg - Bulgarie 1-1

Matches amicaux

Luxembourg - Hongrie 2-1

Malte - Luxembourg 0-1

Luxembourg - Autriche 0-4

Luxembourg - Sénégal 0-0

Luxembourg - Géorgie 1-0



Après des vacances bien méritées, Luc Holtz entamera au mois d'août sa huitième année à la tête des Roud Léiwen. Photo: Ben Majerus