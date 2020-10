Les épreuves programmées durant les mois de novembre et décembre sont annulées après la décision de la FSCL de suspendre la compétition dans les labourés.

La saison de cyclo-cross annulée jusqu'en janvier

(ER/jg) - Après la Fédération de basket qui a décidé de suspendre son championnat jusqu'à la fin de l'année ou encore le football qui s'est mis en retrait jusqu'au 22 novembre, c'est la FSCL qui a tranché dans le vif en suspendant sa saison de cyclo-cross.

Après avoir pris le pouls auprès des organisateurs, les courses programmées durant novembre et décembre ont été annulées. Les nouvelles restrictions imposées par le gouvernement, et notamment l'interdiction des rassemblements de 100 personnes, rendent pratiquement impossible l'organisation d'un cyclo-cross. En comptabilisant les coureurs, les organisateurs et les mécaniciens, la barrière des 100 personnes est souvent atteinte.



«Nous regrettons cette suspension d'autant plus que le cyclo-cross a une longue tradition dans le pays», a expliqué la Fédération dans un communiqué. Conséquence de cette décision, la Skoda Cross Cup 2020-2021 est annulée.

Cela dit, la saison n'est pas complètement perdue. En théorie, les épreuves programmées en 2021 restent à l'ordre du jour: le 1er janvier à Pétange, le 3 janvier à Hesperange, le 9 janvier à Ettelbruck (championnats nationaux) et le 17 janvier, probablement à Cessange.

Pour rappel, quatre épreuves ont pu se dérouler depuis la fin du mois de septembre: à Reckange, Brouch, Schouweiler et Kayl.

