La Roma s'impose pour l'honneur, Liverpool en finale

L'équipe de Liverpool a validé ce mercredi soir son ticket pour la finale de la Ligue des champions malgré sa défaite sur la pelouse de Rome 2-4. A l'aller, les Anglais avaient fait un grand pas vers la qualification en imposant 5-2.

Il n'y a pas eu d'exploit pour la Roma, ni de nouvelle «rimonta». Au contraire, en ouvrant le score assez rapidement grâce à Mané (9e), les joueurs de Liverpool ont tué rapidement le suspense. La Roma s'est relancé sur un but gag de Milner contre son camp (15e). Mais la qualité offensive de des hommes de Jurgen Klopp a fait la différence avec un nouveau but de Wijnaldum avant la demi-heure (1-2, 25e).

En début de seconde période, Dzeko a trouvé le chemin des filets et égalisé (2-2, 52e). Les Romains ont encore eu quelques possibiltés de but avant que Nainggolan ne donne la victoire à ses couleurs sur une frappe lointaine (3-2, 86e) et en convertissant un penalty dans les arrêts de jeu (4-2, 90+3). La finale 2018 de la C1 opposera donc les Reds de Liverpool au Real Madrid le samedi 26 mai à Kiev.

