Luc Holtz est revenu sur la défaite logique de son équipe du Luxembourg. Le sélectionneur a salué la prestation de Christopher Martins et s'est expliqué sur le geste déplacé de Vincent Thill à sa sortie du terrain.

à Rotterdam, Christophe Nadin



«Je veux d'abord féliciter les Pays-Bas. Avec une circulation de balle aussi rapide, le résultat est logique. D'autant plus que notre équipe était jeune et déforcée. Je savais que ce serait difficile avec six ou sept joueurs expérimentés absents. On a eu l'occasion de revenir juste avant la mi-temps, on ne l'a pas fait. Le pressing des Pays-Bas nous a ensuite fait mal. La présence de Chanot au coup d'envoi? Compte tenu de l'inexpérience du groupe, c'était important qu'il soit là au départ même si ça représentait un risque.»

Sur la réaction de Vincent Thill qui a refusé de lui serrer la main.



«C'est un gamin de 17 ans qui ne doit pas avoir une telle réaction. On va lui expliquer comment ça fonctionne. A cet âge-là, on fait des erreurs. Il ne faut pas les reproduire. S'il veut fonctionner dans un groupe, il y a des attitudes à ne pas reproduire. C'est pour son bien personnel. Je veux aussi saluer la performance de Kiki Martins. Il a été très costaud. Je crois qu'il a compris le message. Il est très motivé pour son futur à Lyon.»