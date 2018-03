Les rouleurs étaient à la fête ce mercredi avec un chrono par équipes de 21,5 km remporté par la BMC lors de la 1re étape de Tirreno et un contre-la-montre individuel de 18,4 km sur Paris-Nice qui a vu la victoire du Néerlandais Wout Poels (Sky).

Sport 2 min.

La Quick-Step de Jungels à 15" de la BMC, Poels s'impose à St-Etienne

Eddy Renauld Les rouleurs étaient à la fête ce mercredi avec un chrono par équipes de 21,5 km remporté par la BMC lors de la 1re étape de Tirreno et un contre-la-montre individuel de 18,4 km sur Paris-Nice qui a vu la victoire du Néerlandais Wout Poels (Sky).

Le chrono d'ouverture à Lido di Camaiore a de nouveau tourné en faveur de l'équipe BMC qui a signé la meilleure prestation. La formation américaine a couvert les 21,5 km en 22'19" soit une avance de 4" sur Mitchelton et 9" sur l'équipe Sky de Chris Froome. C'est la troisième année d'affilée que l'équipe américaine BMC remporte le chrono par équipes inaugural de la Course aux deux mers.

La Quick-Step de Bob Jungels a pris la 4e place avec un chrono de 22'34" soit un retard de 15" sur Damiano Caruso, premier leader de l'épreuve comme l'an dernier. Parmi les autres grands noms au départ, Tom Dumoulin n'est qu'à 25" avec la Sunweb, alors que Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Fabio Aru (UAE Emirates) ou Rigoberto Uran (Education First) ont tous abandonné entre 45" et 50". Le retard est plus important pour Romain Bardet avec la 17e place de son équipe AG2R, qui a fini avec 1'04" de retard sur la BMC.

Ce contre-la-montre par équipes a été marqué par la chute de Mark Cavendish. A peine remis d’une chute sur le Tour d’Abu Dhabi, le sprinter britannique s'est retrouvé su sol. Visage en sang et cuissard déchiré, il a tout de même rallié l'arrivée avant de prendre la direction de l'hôpital pour y subir des examens complémentaires. Ce jeudi, place à la 2e étape entre Camaiore et Follonica sur 172 km, un tracé qui devrait favoriser les sprinters.

Paris-Nice: Poels se replace, Drucker 63e



Sur un parcours exigeant comportant un raidillon pentu, le Néerlandais Poels s'est montré le plus rapide sur les 18,4 km d'un tracé qui reliait La Fouillouse à Saint-Etienne. Le coureur de la Sky a devancé de 11" l'Espagnol Marc Soler et de 16" le Français Julian Alaphilippe.

Poels (30 ans), a pris rang de favori de la Course au soleil que son équipe a gagnée les trois années précédentes. Le lauréat de l'année passée, le Colombien Sergio Henao, a lâché 33" tout comme son compatriote Esteban Chaves. Luis Leon Sanchez (Astana), 7e de l'étape, a préservé son maillot jaune de leader, il devance Poels de 15" et Alaphilippe de 26".



Jempy Drucker a pris la 63e place de l'étape à 2'12" et au général, le Luxembourgeois de la BMC pointe au 90e rang à 9'24" avant la 5e étape, qui relie ce jeudi Salon-de-Provence à Sisteron sur un parcours de 165 km favorable aux baroudeurs.



Wout Poels a couvert les 18,4 km à plus de 43,2 km/h de moyenne pour décrocher sa deuxième victoire de la saison. Photo: AFP