Le FC Rodange n'a guère connu de difficultés pour distancer l'UN Käerjéng (5-1) ce mercredi en huitième de finale de la Coupe de Luxembourg. La force de frappe du club de la Chiers a notamment fait la différence.

Sport 6 min.

«La puissance offensive de Rodange a dissipé tous les doutes»

Rodange et Käerjéng ont-il assez d'arguments pour évoluer parmi l'élite?

Le FC Rodange n'a guère connu de difficultés pour distancer l'UN Käerjéng (5-1) ce mercredi en huitième de finale de la Coupe de Luxembourg. La force de frappe du club de la Chiers a notamment fait la différence.

Comment Rodange a-t-il gagné son match?

Domenico Micarelli proposait un système en 4-2-3-1 avec Hakim Menaï en pointe et Julien Hornuss en soutien de l'attaquant. Le bloc rodangeois s'est placé médian bas, c'est-à-dire que la ligne de défense se positionnait sur ses 35-40 mètres lorsque Käerjéng avait le ballon.

Défensivement, on a pu observer que les attaquants n'appliquaient pas de pressing sur les défenseurs adverses pour rendre leur relance difficile. De plus, la gestion des décrochages d'Olivier Cassan a été plus que compliquée. Ce dernier n'était pas pris par Hornuss qui s’alignait sur Menai, ni vraiment suivi par les milieux défensifs rodangeois.

Cependant, grâce à un gros travail de récupération des milieux défensifs Jean-Paul Makasso et Marco de Sousa, et de bonnes interventions de la défense, les ballons ont été gagnés la plupart du temps.

En phase offensive, le quatuor d'attaque était rapidement recherché par les défenseurs avec du jeu long ou par des passes verticales au sol notamment vers Hornuss et Menaï. Ces derniers réussissaient souvent à décaler les ailiers Rachid Boulahfari et Guillaume Yao qui faisaient parler leur vitesse pour faire la différence.

Domenico Micarelli félicite Guillaume Yao. La dynamo rodangeoise a fait mal à Käerjéng. Photo: Michel Dell'Aiera

Face à une défense bascharageoise en grande difficulté, les attaquants rodangeois ont souvent obtenu des coups de pied arrêtés, qui se sont révélés victorieux (21e et 27e) et se sont régalés dans la profondeur pour obtenir des un contre un et aligner le pauvre gardien Tom Ottelé (31e, 36e et 72e).

Si on a logiquement senti un peu de suffisance défensive en seconde mi-temps, le coach Micarelli a souvent rappelé à l'ordre ses garçons afin qu'ils ne s'endorment pas sur leurs lauriers.

Rappel à l'ordre salutaire puisque Käerjéng est rentré dans son temps fort à la 55e minute, pour ne plus en sortir, et s'est procuré quelques actions dangereuses mettant à mal une défense également en déficit de vitesse.

Malgré tout, la puissance offensive du FC Rodange a rapidement dissipé les doutes éventuels et a permis à l'équipe de gérer son match assez tranquillement.

Pourquoi Käerjeng ne pouvait pas espérer mieux?

Les coachs Jean-Marc Klein et Jérôme Remy proposaient un système en 4-1-4-1. On a immédiatement pu observer que la base du jeu bascharageois se nommerait Olivier Cassan.

Tous les ballons passaient par lui. Et pour cause, c'est le seul joueur qui se déplaçait pour les demander. Et ce mercredi, ce fut le principal souci de l'UN Käerjéng. En effet, à part Cassan, aucun joueur n'est sorti de sa zone de jeu, aucun n'a apporté une plus-value à son rôle de base:

Les défenseurs ont défendu mais aucun n'a tenté d'apporter un surnombre offensif.

Pourtant libéré par l'attention que portaient les adversaires à Olivier Cassan, aucun milieu central n'a proposé de vraies solutions de passe.

Les ailiers ont proposé les mêmes appels le long de la ligne de touche pendant 90 minutes.

Et malgré tout, l'UN Käerjéng a parfois réussi à provoquer le danger dans le camp adverse. Si les locaux ont réussi à prendre le pas sur leurs adversaires à partir de la 55e minute, et au-delà du relâchement rodangeois, c'est parce que:

Nabil Benhamza, entré à la mi-temps, a pris le rôle de Cassan en devenant la base de la construction des attaques locales. Ainsi, Cassan pouvait évoluer quinze mètres plus haut et être très proche de son avant-centre.

Thibaut Bourgeois quittait enfin son côté droit pour apporter une solution de passe en plus dans l'axe. Malgré un boulevard, son latéral droit Tom Ewert restait à son poste.

A partir du moment où Cassan se positionnait aussi haut, il pouvait non seulement combiner mais surtout faire le boulot de l'avant-centre Tobias Baier totalement absent des débats. Malgré tout, on a senti les limites de finisseur du numéro 10 bascharageois en manque de réussite dans ses duels face au gardien rodangeois.

Face à une attaque de BGL Ligue, avec de si grossières erreurs défensives non compensées par la performance des attaquants, l'UN Käerjéng a donc subi un revers aussi lourd que logique.

Olivier Cassan tente de distancer Ayoub El Guerrab. Le milieu de terrain français était un peu seul mercredi. Photo: Michel Dell'Aiera

Rodange et Käerjeng ont-ils les armes pour la BGL Ligue?

Si Rodange se bat pour se maintenir parmi l'élite, l'UN Käerjéng, quant à elle, est dans la course à la montée à l’échelon supérieur.

Pourtant, ces deux équipes ont des caractéristiques communes. Rodange possède un cadre mélangeant jeunesse et joueurs d'expérience. Depuis le début de saison, on sait que ce club possède une attaque très rapide et efficace mais une défense pénalisée par sa lenteur.

Malgré tout, le promu a toujours pris des risques dans le jeu quitte à perdre ses matchs sur des scores fleuve. Dans une mauvaise passe en 2018, il se battra jusqu'au bout et l'apport du coach Micarelli arrivé pour cadrer la fougue de ses joueurs pourra peut-être faire la différence dans les matchs clés.

Du côté de Käerjéng, si le podium est pratiquement assuré, on peut également se demander si le club tiendrait la route en BGL Ligue. Comme son adversaire du soir, le club bascharageois possède des joueurs descendus de BGL Ligue et d'autres formés dans des clubs pros pour accompagner des jeunes du cru.

Il reste étonnant qu'avec une majorité de joueurs avec autant de matchs en BGL Ligue, il y ait eu si peu d'originalité dans les déplacements, dans les choix. Si cela suffit amplement en Promotion d'Honneur, une équipe avec de l'ambition ne peut se permettre du strict minimum lorsqu'elle prétend jouer en BGL Ligue.

En effet, à cet échelon évoluent des coachs et des joueurs capables d'analyser en moins de cinq minutes leur adversaire direct. Sans alternative dans le jeu, il est impossible de s'en sortir dans ce championnat. On ne peut plus se reposer sur un ou deux joueurs pour faire la différence et pour les autres, disparaître du jeu pendant de longues périodes.

En conclusion, ces deux équipes justifient aujourd'hui leur position dans leurs divisions respectives. Cependant, elles transpirent le talent mais, en matchs, sont souvent pénalisées par des choses aussi basiques que nécessaires à l'élite.

Les Tops

Hakim Menaï (Rodange): à chacun de ses déplacements, il a apporté un plus. Il a transformé 90% de ses ballons en quelque chose de positif.

Olivier Cassan (Käerjéng): le seul joueur local qui a tenté de faire quelque chose du ballon. Il s'est démarqué pendant tout le match et a tenté d'accélérer le jeu mais aucun de ses coéquipiers n'avait les armes, ou la volonté, de l'aider.

Guillaume Yao (Rodange): sa vivacité a fait mal à ses adversaires. Deux buts et une passe décisive, il a fait son job.

Les Flops

Tobias Baier (Käerjéng): absent.

Admir Skrijelj (Kaërjéng): de par sa position, c'est lui qui aurait dû lancer les attaques et non Cassan. Il n'est jamais sorti de son rôle de sentinelle alors qu'il était disponible.

Les 4 défenseurs et le gardien de l'UNK: lorsque l'on encaisse 5 buts, on est tous coupables. Encore plus lorsqu'on a choisi de faire le minimum, c'est-à-dire de ne pas participer au jeu offensif.