La pression monte avant le tirage au sort

Lundi soir, l'entraîneur national de football Luc Holtz et ses collaborateurs découvriront les nations que devra affronter la FLF pour les qualifications de la Coupe du monde de football.

(ASdN avec Bob Hemmen) - Accumuler le plus de points possible dans les groupes de qualifications du Championnat d'Europe et de la Coupe du monde. Voilà le prochain défi de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) à compter du mois de mars. Les nations avec lesquelles Laurent Jans et Cie seront en compétition seront décidées lundi soir.

Cette année, le tirage au sort des groupes de qualification pour la Coupe du monde sera néanmoins virtuel en raison de la pandémie. Il sera diffusé à travers le monde à partir de 18h. Le Luxembourg se situe dans le quatrième pot, sur un total de six.



Six pots au total Pot 1 : Belgique, Allemagne, Danemark, Angleterre, France, Italie, Croatie, Pays-Bas, Portugal, Espagne Pot 2 : Pologne, Roumanie, Suisse, Suède, Serbie, Slovaquie, Turquie, Ukraine, Pays de Galles, Autriche Pot 3 : Finlande, Grèce, Irlande, Islande, Irlande du Nord, Norvège, Russie, Écosse, République tchèque, Hongrie Pot 4 : Albanie, Belarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Géorgie, Israël, Luxembourg, Monténégro, Macédoine du Nord, Slovénie Pot 5 : Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Chypre, Estonie, îles Féroé, Kazakhstan, Kosovo, Lettonie, Lituanie Pot 6 : Gibraltar, Liechtenstein, Malte, Moldavie, Saint-Marin

Concrètement, les 55 associations membres de l'UEFA seront réparties en dix groupes lors des éliminatoires de la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Dans les groupes A à E, cinq équipes s'affronteront pour le tour final. De leur côté, les groupes F à J auront chacun six équipes en compétition. Seuls les vainqueurs se qualifieront directement pour la Coupe du monde. A noter, les deuxièmes des groupes peuvent se rendre au Qatar via les play-offs.



Les trois premiers jours de matchs auront lieu du 24 au 31 mars 2021, mais la possibilité, pour la FLF de concourir dans le nouveau Stade de Luxembourg à Kockelscheuer, reste floue. Du 1er au 8 septembre 2021, quatre à six jours de matchs seront joués. Les septième et huitième journées se tiendront du 8 au 12 octobre. Les deux derniers duels sont prévus de 11 au 16 novembre de l'année prochaine.

Ce n'est qu'un an plus tard, le 21 novembre 2022 au Qatar que se tiendra la Coupe du monde de football.

