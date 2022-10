La Belge Kim Clijsters s'est imposée dimanche lors de la première édition du Luxembourg Ladies Tennis Masters à la Coque.

Sport 2 min.

Luxembourg Ladies Tennis Masters

La victoire de la première édition revient à Kim Clijsters

Sarah SCHOLTES La Belge Kim Clijsters s'est imposée dimanche lors de la première édition du Luxembourg Ladies Tennis Masters à la Coque.

Kim Clijsters et Martina Hingis se sont affrontées neuf fois au cours de leur carrière professionnelle, la dernière fois en quart de finale de l'Open d'Australie il y a 15 ans. À l'époque, la Belge était sortie victorieuse de ce duel.

A peine retraitées et déjà de retour sur les courts Plusieurs légendes du circuit féminin ont rendez-vous à partir de jeudi à La Coque pour un tournoi de quatre jours entre anciennes championnes.

En finale du Luxembourg Ladies Tennis Masters, ce dimanche 23 octobre, la joueuse de 39 ans a réussi le même exploit. Kim Clijsters a imposé un bon rythme dès le début et a impressionné son adversaire avec des coups de fond de court puissants. Martina Hingis a certes rapidement comblé son retard de 0:2, mais elle s'est ensuite laissée déborder lors d'échanges plus longs. Le premier set a été passionnant pendant toute la durée de la rencontre, mais au moment décisif, Kim Clijsters a eu la main plus heureuse pour mener 7-5.

La Suissesse, de trois ans son aînée, a continué à se battre avec acharnement, mais son adversaire belge n'a pas laissé de place au doute en remportant le match 6-2. Kim Clijsters a donc déjà son invitation pour l'édition 2023 du Luxembourg Ladies Tennis Masters en poche et, alors qu'elle était encore sur le court, elle a expliqué sa plus grande motivation pour remporter le prochain événement.

«Je vis aux États-Unis depuis deux ans et je ne vois que rarement ma famille. Jouer devant ma maman et ma grand-mère, c'était comme le bon vieux temps et chaque tour signifiait que je pouvais rester plus longtemps en Europe. Je ne répéterai jamais assez que j'admire plus que tout le courage des organisatrices du tournoi d'avoir osé organiser un tel événement. Mais mes félicitations vont aussi à Martina, et j'espère que nous pourrons plus souvent combiner compétition et plaisir sous cette forme», a déclaré Kim Clijsters, qui a eu le plaisir de recevoir un chèque de 40.000 euros pour sa victoire.



Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.