Christine Majerus (32 ans) a décroché dimanche la plus belle victoire de sa carrière en remportant le classement final du Boels-Dolmans Cycling Team, une épreuve comptant pour le WorldTour féminin, l'échelon le plus élevé des épreuves du cyclisme féminin.

«La plus prestigieuse victoire de ma carrière»

Eddy RENAULD Christine Majerus (32 ans) a décroché dimanche la plus belle victoire de sa carrière en remportant le classement final du Boels-Dolmans Cycling Team, une épreuve comptant pour le WorldTour féminin, l'échelon le plus élevé des épreuves du cyclisme féminin.

«Je suis très fière aussi de ramener ce maillot de leader à la maison. Cette victoire est très spéciale pour moi car c’est ma première victoire sur une épreuve WorldTour. J'avais déjà remporté une étape sur une course de ce niveau World Tour (1re étape de l'Aviva Womens Tour en 2016) mais de là à remporter le classement général, c’est encore autre chose. Je peux dire que c’est la plus belle et prestigieuse victoire de ma carrière dont je vais me souvenir longtemps», a commenté le sportive de l'année.

C'est lors de la journée de samedi lors de la 4e étape disputée sur 135,6 km entre Arnhem et Nimègue que la n°1 Luxembourgeoise a pris le pouvoir. Battue au sprint par l'Allemande Franziska Koch, Majerus s'est consolée en prenant la tête du classement général.



Avec une avance de 30" sur un autre Allemande Lisa Klein, la Cessangeoise a pu compter sur le soutien sans faille de ses partenaires. Habituée à jouer les équipières de luxe, les rôles ont été inversés et elle a fait l'objet d'une attention particulière de toute l'équipe Boels-Dolmans.

«Je ne suis pas habituée à endosser le rôle de leader. Je suis souvent dans le rôle d’équipière où je dois attaquer et être à l’affût des attaques. Mes coéquipières ont vraiment bien contrôlé la course tandis que de mon côté je devais rester concentrée et tout donner dans les deux derniers tours du circuit local qui était très vallonné. Je savais que le final allait être très dur et que j’allais subir les attaques d’autres concurrentes. C’est ce qui s’est passé mais heureusement les jambes étaient encore suffisamment bonnes pour rester au contact du groupe de tête et ne pas conceder de temps au classement général. Je suis vraiment fière du travail qu’elles ont réalisé ces deux derniers jours et je les en remercie.»

En se classant dixième de la dernière étape, Majerus s'est assurée la victoire finale avec 26" d'avance sur la Néerlandaise Lorena Wiebes et 30" sur Klein. Pour les amateurs de statistiques, il s'agit de sa 32e victoire depuis le début de sa carrière. Pour rappel, elle a notamment remporté le GP Elsy Jacobs 2017 mais aussi la médaille d'or du contre-la-montre par équipes en 2016 à Doha.

Prochain objectif pour la fer de lance du cyclisme féminin au Luxembourg, les Championnnats du monde sur route qui auront lieu dans le Yorkshire qui auront lieu du 22 au 29 septembre.

Bravo dem @C_Majerus 👏 vir seng super Leeschtung a Victoire beim @ladiestour 2019!🚴‍♀️🏆 XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 8, 2019

Les féliciations du Ministre des sports Dan Kersch

«Chère Christine, mes sincères félicitations pour ta superbe victoire au "Boels Ladies Tour" aux Pays-Bas acquise au bout de 5 étapes d'une course haletante et face à des rivales de grande classe! Cette première victoire dans une épreuve du "World Tour" féminin, constitue à la fois un réel exploit et une consécration pour toi dans cette saison déjà riche en places d'honneur. C'est en plus une belle récompense pour une cycliste de ta trempe souvent dévouée à la cause de ses coéquipières, Bravo et Merci Christine de représenter le Luxembourg d'une manière aussi exemplaire sur la scène internationale.Que cette fin de saison puisse t'apporter encore de nombreuses satisfactions!»