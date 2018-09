Grâce à deux buts de Gerson Rodrigues, le Sheriff Tiraspol s'est sorti d'une mauvaise passe et s'est imposé 3-2 sur la pelouse du FC Zaria Balti. Enes Mahmutovic est déçu de ses débuts en League Two et Olivier Thill a pris un point à Rostov tout comme Maxime Chanot à Montréal.