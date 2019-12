Le FC Metz accueille Rennes ce mardi avant de se rendre à Nice samedi. Un programme chargé et des organismes à surveiller pour tenter d'arriver à Noël avec un total de points acceptable. Alain Colombo, l'ex-Messin, présente le programme mosellan.

«La performance de Diallo est unique»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Alain Colombo, le FC Metz reste sur quatre partages des points de rang en Ligue 1. Est-ce un bilan satisfaisant?

Alain Colombo: «C'est plutôt encourageant, cela veut dire que nous avons trouvé une certaine stabilité même si on a l'impression que nous avançons doucement. On occupe la 17e place et au compteur on affiche 15 points après 15 journées: est-ce que cette moyenne sera suffisante pour se maintenir? Il est certain qu'un succès te fait avancer plus vite au classement et j'espère qu’il se matérialisera face à Rennes ce mardi.

A Nîmes (1-1), les partenaires de Diallo auraient pu s'imposer mais ils n'ont pas su préserver leur avance initiale. La fébrilité est-elle encore d’actualité?

Renaud Cohade a retrouvé un poste de titulaire et s'il est vrai que les Messins ont été rejoints, il n'en demeure pas moins que cette formation n'a pas beaucoup encaissé de buts (4) au cours des quatre derniers matchs. Bien entendu, elle n'a pas non plus été très efficace (4) en situation offensive. En y regardant bien, l'effectif grenat n'est pas si élargi que ça, surtout en ce qui concerne la charnière défensive et le poste d’avant-centre. Si Habib Diallo venait à se blesser, le club serait face à un sacré problème.

Justement, Habib Diallo (9 buts) a inscrit près de 70% des buts de la formation mosellane (13). Quelle lecture faites-vous de cette statistique?

C'est unique, une performance hors du commun surtout quand vous évoluez au plus haut niveau français au sein d'une équipe qui est en queue de classement. Il va certainement dépasser les 15 buts dans la saison et pourrait même atteindre la vingtaine en fonction des résultats du FC Metz. Il est toujours là au bon moment et au bon endroit. Actuellement, au classement des buteurs, Habib est sur la même ligne que Ben Yedder (Monaco) et devance des garçons comme Icardi (6, PSG) ou Slimani (6, Monaco). J’espère qu'il va rester jusqu'à la fin du championnat, qu'il sera même patient et que le FC Metz saura construire une équipe autour de lui si on se maintient en Ligue 1.

Les Messins accueillent Rennes ce mardi (19h). Comment appréhendez-vous cette rencontre?

Tout d'abord, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde au stade à cet horaire et avec ce temps. Rennes et une équipe joueuse et nos Messins vont devoir être sérieux, concentrés et surtout ne pas être menés à la pause. Faut-il jouer en contre-attaque face au stade Rennais? D'autre part, nous sommes capables de les inquiéter sur des coups de pied arrêtés et c'est une arme qui peut s'avérer être décisive dans le football moderne. Le FC Metz est agréable à voir jouer mais ces périodes de bonheur ne sont que trop rares au cours d'une partie, et généralement nos garçons sont capables d'être bons mais aussi de nous offrir un visage peu reluisant.

Rennes puis Nice, Marseille et Dijon seront au menu grenat avant Noël. Combien de points viendront garnir la hotte messine?

Avec l'enchainement des rencontres, il faudra éviter les blessés et les suspensions. Il y a 20 ans, tu pouvais commettre des fautes sans prendre le moindre carton jaune. Là, tout est observé, tout est sanctionné. Prendre un point face aux Rennais ne serait pas une mauvaise affaire, et j'estime que nous sommes capables de contenir Nice. Ensuite, la réception de Marseille semble un peu plus délicate mais nos garçons seront forcément très motivés. Je suis persuadé que le FC Metz a les moyens de s'imposer à Dijon! J’espère donc un minimum de 5 points tout en espérant que ce total grimpe jusqu'à 7 voire 8.»

L'enjeu de la rencontre Le FC Metz (17e, 15 points) ne perd plus mais il ne gagne plus non plus. La venue du Stade Rennais (11e, 21) va-t-elle offrir aux Messins le succès qui les ferait avancer plus significativement au classement? «On va affronter une équipe rennaise qui est remarquable sur le plan technique. Cette formation a certainement laissé des plumes en Coupe d’Europe mais elle s'est bien relancée face à Saint-Etienne (2-1) en championnat», annonce Vincent Hognon. Le technicien mosellan doit faire face à des absences (Cabit et N’Doram) et à «quelques bobos ou maladies potentielles». «Nous aurions dû nous imposer à Nîmes (1-1) car nous devons être capables de plier ce genre de partie en inscrivant plus de buts. Oui, j'aimerais que d'autres joueurs réussissent à marquer même si on a toujours eu confiance en Habib Diallo contrairement à d'autres.» Le «prono» de la rédaction Les Messins vont devoir se surpasser pour contourner un bloc rennais sûr de lui et qui, débarrassé de la Coupe d’Europe, va pouvoir donner sa pleine mesure en championnat. Notre pronostic: 1-1.

