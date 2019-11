Les rouleaux d'herbe posés en début de semaine au stade Josy-Barthel ont bien résisté à l'occasion du match d'Europa League entre le F91 et l'APOEL Nicosie, jeudi soir. La saga du gazon maudit se met à présent momentanément entre parenthèses.

La pelouse a mieux tenu le choc que Dudelange

Le tout nouveau gazon en rouleaux, posé en début de semaine par la société néerlandaise Queens Grass, et bâché depuis mardi, a passé jeudi soir avec succès son baptême du feu à l'occasion du match d'Europa League opposant le F91 Dudelange à l'APOEL Nicosie. Récit d'une soirée presque ordinaire...



L'horloge indique 19h21 lorsque le très expérimenté Gianluca Rocchi (46 ans), flanqué de ses assistants et du délégué de l'UEFA, le Géorgien Vakhtang Bzikadze investissent la pelouse du Josy-Barthel pour la traditionnelle inspection d'avant-match. Les yeux rivés sur la star du sifflet, la poignée de représentants de la presse déjà présente dans le stade retient son souffle et prend quelques clichés. Juste au cas où l'Histoire s'écrirait autrement pour Dudelange et le football luxembourgeois.

L'arbitre italien Gianluca Rocchi et ses assistants inspectent la pelouse du stade Josy-Barthel un peu plus d'une heure et demie avant le coup d'envoi Photo: Jean-François Colin

Minutieux, celui qui avait arbitré la dernière finale de l'Europa League entre Chelsea et Arsenal arpente lentement le gazon de la route d'Arlon, d'un but à l'autre, fait rouler un ballon en guise de test, s'arrête volontiers pour tâter scrupuleusement du pied la nouvelle moquette, s'entretient avec ses assistants, puis regagne les vestiaires, visiblement convaincu par l'expérience. Ouf, le match aura bien lieu.

20h15. Heure H-45 minutes. Les joueurs des deux équipes piétinent à leur tour le gazon le plus (tristement) célèbre du pays. D'abord tâtonnantes, les foulées se font vite plus franches, les gestes s'affinent et l'échauffement, une fois n'est pas coutume, se déroule normalement, mais... exclusivement dans l'axe du terrain, dans un secteur dûment cerné de plots. Zones plus sensibles, les flancs sont épargnés. Provisoirement...

Rutilante sous les lampions du Josy-Barthel, la pelouse apparaît certes très grasse, voire même gorgée d'eau par endroits, mais pas boueuse, ni abîmée, tandis que les languettes de rouleaux disposées dans le sens de la longueur renvoient des teintes différentes qui trahissent leur pose récente. En tout état de cause, le terrain est parfaitement jouable, même pour une affiche de poule d'Europa League.

Aimé L'Hermite (48 ans), jardinier attitré du club de Charleroi (Division 1A belge) et spécialiste des gazons de football, avait d'ailleurs estimé le matin que jouer sur l'herbe du Josy-Barthel 48 heures après la pose des rouleaux était tout à fait réalisable. «Vu les conditions climatiques très humides de ces derniers jours, la pelouse, même bâchée depuis mardi, souffrira. Mais deux ou trois jours après sa pose, il est déjà possible de jouer sur ce type de revêtement», affirmait le Belge.

La pluie avait cessé de tomber bien avant le début de la rencontre Photo>: Yann Hellers

21 heures. Dans son sémillant maillot rose, Gianluca Rocchi libère les deux formations d'un coup de sifflet strident. La pluie a cessé de tomber depuis plusieurs heures, le temps est doux pour une soirée de fin novembre.

Il vire rapidement à l'orage pour le F91 Dudelange, mené après 12 minutes suite à un penalty transformé par Matic. Le gazon, lui, tient bien le choc. Le cuir roule normalement et les 22 acteurs n'éprouvent guère de mal à conserver l'équilibre.



L'excellent arbitre italien Gianluca Rocchi a estimé à raison que la pelouse du stade Josy-Barthel était parfaitement jouable jeudi soir Photo: Yann Hellers

21h26. Un tacle décidé de Tom Schnell sur Musa Suleiman soulève une belle plaque de gazon. «Comme il a beaucoup plu et que l'herbe sera humide, la pelouse pourrait s'abîmer plus sur le dessus lors de tacles, mais sans bouger vraiment», avait prophétisé Aimé L'Hermite.

Quelques mottes de terre constellent d'ailleurs ça et là l'aire de jeu. Mais, s'il n'est bien entendu pas question de gazon britannique taillé aux petits oignons, on reste loin des bourbiers absolus de Dudelange - FC Séville le 7 novembre et de Luxembourg - Portugal le 17.

Les endroits les plus sensibles sont les coins des bandes de rouleaux et les raccords entre les languettes

21h47. L'APOEL Nicosie mène désormais 2-0. Les joueurs ont déserté le terrain, place à une autre équipe: bien en ligne, une quarantaine de jardiniers et de bénévoles, râteau en main pour certains, bottes vissées aux pieds pour tous, profitent de la mi-temps pour prodiguer les premiers soins à un gazon qui a, certes, souffert, mais conserve un aspect présentable. Aucun centimètre carré ne leur échappe, chaque motte de terre est soigneusement remise en place.

Aimé L'Hermite avait insisté sur l'obligation d'avoir «une équipe de jardiniers sur place prête et prompte à intervenir à la mi-temps et dès le coup de sifflet final pour effectuer les premières réparations.» Le jardinier belge précisant que «les endroits les plus sensibles sont sans surprise les coins des bandes de rouleaux et les raccords entre les languettes, qui pourraient bouger dans le cas d'une action de jeu à ces endroits-là.»



Râteau en main, une quarantaine de jardiniers apportent les premiers soins au terrain pendant la mi-temps Photo: Jean-François Colin

Il est déjà 22h01 lorsque le jeu reprend pour la seconde période, sur une surface revigorée. Incontestablement, le repos - dans tous les sens du terme - a fait du bien à la pelouse du Josy-Barthel. L'engagement et les duels qui siéent à une rencontre européenne de ce calibre fleurissent aux quatre coins du terrain, mais le gazon tient plutôt bien en place.

22h47. Plus que quelques minutes à jouer, le match se termine dans l'indifférence générale. Valeureux, mais malchanceux, Dudelange n'y croit plus. Le F91 est battu 0-2 et irrémédiablement éliminé de l'Europa League, avant même d'accomplir son dernier devoir le 12 décembre en Azerbaïdjan, face à Qarabag.

Abîmés, chahutés, malmenés par moments, morcelés par endroits, les rouleaux de gazon débarqués à Luxembourg en début de semaine ont rempli leur office. Pour peu, le spectateur coupé du monde depuis deux semaines n'y aurait vu que du feu.

A nouveau, veste orange fluo sur le dos, une bonne trentaine de jardiniers investit l'arène vidée de ses 2.912 spectateurs, et à petits coups de râteaux bien dosés, enchâsse les mottes déplacées, comble les trous et offre un nouveau lifting au gazon... béni du stade Josy-Barthel.

Bien entretenu, le gazon tiendra six mois

Sans conteste, l'investissement de 150.000 euros consenti par le club de la Forge du Sud était judicieux, surtout au regard du risque d'une amende de 500.000 euros imposée par l'UEFA en cas de forfait.

Rideau sur F91 Dudelange - APOEL Nicosie. Pour le jardinier carolorégien, «le gazon en rouleaux est assez épais et dispose en général d'une durée de vie d'environ six mois, à condition de l'entretenir régulièrement.»

Ce qui revient à dire que la solution de fortune devrait suffire pour pouvoir accueillir la «tournée d'adieu du Josy-Barthel», à savoir un ou deux éventuel(s) match(es) amical(ux) de la sélection en mars, la rencontre de rugby Luxembourg - Hongrie le 9 mai, la finale de la Coupe de Luxembourg le 24 mai, et, in fine, à nouveau l'une ou l'autre rencontre amicale des Roud Léiwen avant le début de l'Euro 2020 fixé au 12 juin.

Surtout que la surface de jeu sera laissée au repos complet lors des trois prochains mois d'hiver, de décembre à mars. Une hibernation plus que bienvenue...