La nouvelle tribune de Saint-Symphorien bientôt couverte

Si les travaux du stade du FC Metz accusent du retard en raison de la crise sanitaire, la couverture de l'aile sud de l’enceinte apparaît en bonne voie. Au total, ce sont 5.000 mètres carrés de surface qui seront bientôt posés.

(DH avec Michel Dell'Aiera) - Après la pose de la charpente, place à une nouvelle étape de la construction de la tribune sud (160 mètres de long pour 40 mètres de large) qui fera, à terme, la fierté du stade Saint-Symphorien avec ses 7.955 places assises. En effet, depuis le 15 juin, soit trois mois après le placement de la couverture métallique, une partie des ouvriers est passée à l'étape suivante: le revêtement en tôles. Cette étape devrait prendre fin ce samedi pour laisser place à l'isolation et aux travaux d'étanchéité.

Dans le même temps, les travaux à l'intérieur de la nouvelle tribune, c'est-à-dire les vestiaires pour les joueurs et les arbitres, du bureau des délégués et du centre de presse, se poursuivent. Tout comme sur le parvis qui s'étendra sur plus de 2.500 mètres carrés. Au mieux, le parvis sera achevé dans un mois.



Il faut dire que le chantier a pris six à dix semaines de retard en raison de la crise du covid-19 et des mesures de protection sanitaire adoptées pour le retour au travail. C'est ainsi que le club à la Croix de Lorraine ne disposera pas de la totalité de son nouvel outil au départ de la saison 2020-2021, à la fin du mois d'août. De ce fait, selon les responsables du club, l'accueil du public dans la partie basse de la nouvelle tribune ne sera pas possible.

La fin des travaux de la tribune sud ne signifiera pas pour autant le terme du chantier. En effet, la fin de l'été marquera le début de la construction d'un premier virage, entre la nouvelle tribune sud et la tribune ouest. Le second virage sera entamé dans la foulée et une sorte d'enveloppe entourera l'enceinte aux trois quarts. La fin du chantier est programmée à l'été 2021 pour un coût total estimé à près de 70 millions d'euros. La capacité totale de Saint-Symphorien sera ainsi portée à 30.000 places.

Photo: FC Metz / Copyright Fiebiger-Moreno





