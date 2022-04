Le choc entre l’Entente Differdange-Luna et l’Union Mertert-Wasserbillig doit permettre au vainqueur de monter parmi l’élite.

Sport 4 min.

Football féminin

La montée en Ligue 1 en ligne de mire

Christophe NADIN Le choc entre l’Entente Differdange-Luna et l’Union Mertert-Wasserbillig doit permettre au vainqueur de monter parmi l’élite.

Differdange est sur tous les fronts ce printemps. L'équipe de futsal vient de remporter la Coupe de Luxembourg et confirme sa suprématie dans la discipline au pays. L'équipe première du FCD03 est en lice pour un ticket européen et la formation féminine, qui fait alliance avec le Luna, n'est pas en reste puisqu'elle est sur le point d'accéder à l'élite.

«C'est presque fait, mais ce qui m'intéresse, c'est le titre.» Serge Bix va droit au but. L'entraîneur veut assortir cette promotion de panache. L'occasion lui est donnée de le faire dans le match au sommet qui opposera son équipe à l'Union Mertert-Wasserbillig ce samedi à 19h. Les deux premiers affichent 41 points à cinq journées de la fin. Ils en ont sept d'avance sur Käerjeng, troisième et actuellement barragiste.

«Mertert, c'est l'équipe qui joue le mieux au football avec nous en Division 2. Elles ne balancent pas le ballon n'importe où. Elles sont bien organisées et disposent de bonnes individualités. Elles sont en plus constantes dans leurs résultats, ce qui n'est pas le cas des autres. Leur point fort, c'est la défense. La meilleure de la division», explique Serge Bix qui connaît bien le championnat féminin pour avoir entraîné, entre autres, Junglinster et le Racing.

«J'ai lancé avec Guy Bragard le projet d'une section féminine ici à Differdange il y a plus de dix ans car je viens d'ici. Au début, c'était davantage une crèche qu'une équipe de football mais on est clairement passé à l'étape suivante avec la conscientisation qu'une section féminine doit exister dans l'une des plus grandes communes du pays», détaille Serge Bix.

Et après la promotion?

Differdange va monter et va devoir recruter pour tenir son rang en Ligue 1. «L'idée n'est pas de jouer les premiers rôles pendant les deux ou trois premières années mais de s'installer. Avec la présence de deux ou trois joueuses d'expérience.»

L'Union Mertert-Wasserbillig va sans doute monter aussi même si son entraîneur, Jan Fisch, se montre prudent. «Après Differdange, nous jouerons contre Käerjéng. C'est loin d'être acquis.» Une sagesse que le coach explique par le manque de repères ces dernières semaines. «On n'a pas joué à Itzig, on a été battus par le Red Black et on a fait un nul contre Bettembourg.»

Pas de quoi lancer une alerte rouge mais des raisons suffisantes pour rester sur ses gardes. «Differdange est meilleur sur le papier même si on les a surpris au premier tour. On devra bien défendre et jouer le contre.» L'objectif est clair aussi pour le club mosellan. «On veut monter même si on sait qu'une saison très difficile nous attendra. Il suffit de voir les scores de Ligue 1 pour se rendre compte de l'écart avec les meilleures équipes. Mais ça donne aussi une bonne image du club quand on est présent en Ligue 1.»

C'est d'autant plus important que l'équipe masculine de l'Union Mertert-Wasserbillig a sombré cette saison et s'apprête à rejoindre la Division 1.

Sur les radars - En Promotion d'Honneur, Käerjéng peut faire un grand pas vers la montée en cas de victoire ce dimanche (16h) à Mondercange dans le choc de la 26e journée de championnat. Le leader compte actuellement trois points de plus que son dauphin à qui il rend visite et un match de moins qu'il disputera la semaine prochaine contre Steinsel. Une victoire de Mondercange rebattrait les cartes surtout si Mamer, le troisième larron qui vise la montée directe, s'impose à Rumelange. L'UNK s'était imposé contre Mondercange au cœur d'une première partie de saison où tout lui réussissait. C'est moins fluide depuis la reprise, mais le club de Bascharage a toutes les cartes en mains pour retrouver une élite qu'il a quittée en 2017. - Fin de saison particulière pour les frères Thill. Vincent peine à décoller du banc de touche de Örebro en deuxième division suédoise. Olivier, lui, joue avec son club turc de Eyüpspor. Les Stambouliotes restent sur trois matches sans succès. Jeudi soir, ils ont perdu 0-2 contre Boluspor et se retrouvent sixièmes en deuxième division turque. Gerson Rodrigues est lui blessé. Enfin, Sébastien, l'aîné, est rentré au pays pour soigner une épaule douloureuse. Tout ça à l'heure où son club du Sheriff Tiraspol aborde une dernière ligne droite qui pourrait le conduire vers un nouveau doublé. Le gaucher n'exclut pas de revenir en Moldavie dans deux semaines pour apporter son écot à ces consécrations. - Le Clasico au féminin, ça existe aussi. Anderlecht et le Standard s'affrontent ce vendredi soir à Overijse dans le cadre de la sixième journée du play-off titre. Et ça concerne au premier chef la Luxembourgeoise Laura Miller. Brillante avec la sélection féminine de Dan Santos, la capitaine s'affirme aussi dans son club liégeois. Le Standard est troisième sur six équipes. A 10 points d'Anderlecht.

