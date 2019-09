La 6e journée de BGL Ligue propose un derby eschois explosif ce dimanche à 16 heures entre la Jeunesse et le Fola. Le Progrès, leader, n'accueillera Rodange que lundi (20h), tandis que Dudelange se déplace samedi (17h) chez la lanterne rouge, Hostert.

Sport 4 min.

La Métropole du Fer en ébullition

Jean-François COLIN La 6e journée de BGL Ligue propose un derby eschois explosif ce dimanche à 16 heures entre la Jeunesse et le Fola. Le Progrès, leader, n'accueillera Rodange que lundi (20h), tandis que Dudelange se déplace samedi (17h) chez la lanterne rouge, Hostert.

Rien de tel qu'un bon petit derby bien chaud pour se remettre dans le bain. Après la trêve internationale ponctuée par la superbe prestation des Roud Léiwen contre la Serbie (1-3), la BGL Ligue reprend ses droits et propose d'emblée un affrontement Jeunesse - Fola à la Frontière.

Voisins au classement - la Jeunesse est 4e avec 10 points, le Fola suit avec 9 unités -, les deux rivaux ont connu un début de compétition en dents de scie et sont en quête de stabilité. Sommer, Lapierre, Menessou et David Soares sont out chez les Bianconeri, tandis que le club doyen devra se passer de Hym, Drif, Caron, Dikaba et Koçur. Excusez du peu! Par contre, Stefano Bensi, buteur contre Pétange, sera bien sur la pelouse.

Dudelange et le Progrès en épouvantails

Dès samedi (17h), Dudelange entame sa mission de rédemption en BGL Ligue. Pour la première fois depuis l'entame de la saison, les joueurs d'Emilio Ferrera - à l'exception de Danel Sinani - ont pu travailler tranquillement durant deux semaines sans rencontre officielle... avant de se plonger dans la poule A de l'Europa League et le déplacement de jeudi (18h55) à Nicosie.

Blessés, Luisi et Delgado manquent à l'appel, tandis que Bertrand Crasson s'assoira pour la première fois sur le banc au côté d'Emilio Ferrera.



Onzième avec quatre points, le F91 ne peut plus se permettre de lambiner en chemin, et surtout pas chez la lanterne rouge hostertoise de René Peters, toujours à quai (0 point).

L'ancien international (92 sélections) est conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend: «Nous avons bien travaillé pendant la pause internationale. Je dois continuer à donner le meilleur de moi-même, même si je ne peux pas avoir d'influence sur tout. Je suis conscient qu'à un moment donné, ma situation deviendra difficile si les résultats n'arrivent pas.»



Tandis que Sebastien Thill (à g., en jaune et noir) accueillera Rodange lundi, le F91 Dudelange de Sabir Bougrine (en blanc) ouvrira le bal de la 6e journée samedi à Hostert Photo: Yann Hellers

Dudelange ouvrira la 6e journée, le Progrès, leader du classement (13 pts) la clôturera lundi (20h) à domicile contre Rodange. Comme le champion en titre, les ouailles de Roland Vrabec, même sans Borges, ni Matias, partent avec les (larges) faveurs des pronostics face à un promu rodangeois qui a néanmoins relevé la tête contre la Jeunesse (3-3) lors de la dernière journée. Du côté du FCR91, Makasso et Henid Ramdedovic sont suspendus, tandis que Oukache est blessé.



Mondorf défend sa place sur le podium

Co-leader aux points, le FCD03 se déplace sans Almeida, blessé, à Mühlenbach (9e, 6 pts), qui avait surpris le Fola (3-2) à domicile lors de la 4e journée. Danger donc pour les hommes de Paolo Amodio, qui ont jusqu'ici fait le plein en déplacement (6 sur 6).

En embuscade derrière les leaders, avec toujours un match de moins (à jouer le 25 septembre contre Dudelange), l'Union Titus Pétange (6e, 9 pts) reçoit la meilleure défense de l'élite. Toujours invaincu, Mondorf (3e, 11 pts) n'a encaissé que deux buts en 450 minutes et défendra chèrement sa place sur le podium, même privé de Rocha et Scanzano.

Toujours privé de Hennetier et Jérôme Simon, le Racing (10e, 5 pts) accueille Rosport (8e, 6pts). Si le cornac français du Verlorenkost, Régis Brouard se dit «satisfait, mais frustré après le nul 3-3 à Dudelange, car nous aurions pu gagner», il sait que «l'important est de rester concentré» et fait remarquer que «l'équipe a fait beaucoup de progrès depuis mon arrivée.»

Enfin, Etzella (12e, 3 pts), où Bidon est blessé, aura tout intérêt à engranger les trois points au Deich contre Strassen (7e, 7 pts).

L'US Mondorf de Mohamed Nabli (à g., en vert) ira à Pétange pour défendre sa place sur le podium. Marcel Linn (à dr., en blanc) et Strassen se déplacent à Ettelbruck. Photo: Fernand Konnen

Le programme de la 6e journée

Samedi à 17 heures

US Hostert - F91 Dudelange

Dimanche à 16 heures

Racing FCUL - Victoria Rosport

Jeunesse Esch - Fola Esch

Union Titus Pétange - US Mondorf

Mühlenbach - FC Differdange 03

Etzella Ettelbruck - UNA Strassen

Lundi à 20 heures

Progrès Niederkorn - FC Rodange

Le classement des buteurs

5 buts: Françoise (Progrès).

4 buts: Abreu (UT Pétange), Biedermann (Rosport), Boakye (Jeunesse), Buch (Differdange 03), Makota (Jeunesse), Mmaee (Progrès), Seydi (Fola).

3 buts: Bop (Mühlenbach), M. de Sousa (Rodange), Mabella (Racing), P. Stumpf (Mondorf).