Depuis le début du Mondial, pas un seul joueur n'a subi de contrôle antidopage positif. Le signe de la propreté d'un sport dont son patron assure être au-dessus de tout soupçon? Jean-Pierre de Mondenard, docteur spécialiste du sujet en doute...

Mondial 2022

«La loi de l'omerta»

Le Mondial-2022 est sur le point de s'achever et ne voilà-t-il pas que des grincheux tentent de venir gâcher la fête. Avant la compétition, certains - peut-être les mêmes? - appelaient à «boycotter» l'événement au prétexte que des ouvriers (enfin, quatre selon les autorités qataris, plus de 6.000 selon les ONG) ont trouvé la mort sur les chantiers de stades totalement climatisés. Désormais, il est question de dopage. Enfin, de l'absence de cas de dopage. Eh oui, que voulez-vous, il y a des gens, comme ça, que rien ne satisfait...

Lundi 12 décembre, sur le site officiel de la FIFA, on peut lire (et sans ironie cette fois...) que celle-ci «mène un vaste programme antidopage dans le cadre de Qatar 2022». Au vu du titre, on s'attend à ce que ce soit comme dans le cyclisme, et plus précisément sur le Tour de France, où (presque) chaque été, des coureurs se font pincer pour un taux d'hématocrite un peu trop élevé; parfois des directeurs sportifs se retrouvent même les «pinces» aux poignets après une descente de police à l'hôtel des équipes. Non, rien de tout ça!

Le football est un sport propre. C'est ce que tendent du moins à démontrer les chiffres présentés par la FIFA: 2.846 contrôles réalisés en et hors compétition sur l'ensemble de l'année 2022 dont 369 effectués durant cette Coupe du monde. Résultat? Pas le moindre cas positif! De quoi conforter Gianni Infantino, patron de la fédération la plus puissante au monde, dans ses convictions: «S'il y avait un problème de dopage dans le football, ça se saurait!*» Ou pas...

Auteur de Dopage dans le football: la loi du silence, paru en 2010, Jean-Pierre De Mondenard (79 ans) n'est pas de cet avis. Ce médecin du sport, spécialiste reconnu du sujet, l'a vite fait savoir via Twitter: «Pathétique : la FIFA se félicite de son protocole qui n'attrape personne. Plus un évènement est médiatisé plus il y a de dopage. Visiblement, son labo ne recherche pas les médocs pris par les joueurs.»

Près de 3.000 tests et rien. Et en plus, elle s'en vante! Elle se glorifie d'être nulle...

Pour Virgule, Jean-Pierre de Mondenard poursuit son raisonnement débuté sur Twitter: «Plus de 2.000 tests et pas un cas de dopage? Si je suis président de la FIFA, je vire tout le monde...» Obsessionnel? «Ecoutez, 99% des gens qui parlent de dopage ne connaissent rien au dopage», déclare celui qui a consacré plus de 40 ans d'étude au sujet. En préambule, il précise une chose: «Pour un sportif de haut niveau, se faire attraper lors d'un contrôle antidopage, c'est la fin. Et donc, tous les contrôles a posteriori, c'est-à-dire d'après match, sont négatifs car staffs et joueurs s'arrangent pour être négatifs le jour de la compétition.»

Jean-Pierre de Mondenard se dit consterné par la communication de la FIFA. «Près de 3.000 tests et rien. Et en plus, elle s'en vante! Elle se glorifie d'être nulle...», dit-il tout en soulignant un point non négligeable: «Quel crédit accorder à une étude réalisée par l'instance elle-même? C'est n'importe quoi, c'est un conflit d'intérêts majeur.» Ainsi, 1.433 tests (1.064 avant et 369 pendant le tournoi) ont été directement effectués par la FIFA.



Quelques brebis égarées...

La plus puissante des fédérations sportives n'hésite pas à vanter l'efficacité de son passeport biologique, mis en place en 2014 (six ans après l'Union cycliste internationale), que «l'Unité de Gestion du Passeport de l'Athlète de la FIFA examine en continu afin de détecter d'éventuelles déviations pouvant indiquer l'utilisation abusive de substances permettant d’améliorer les performances».

À sa lecture, le conseil de discipline de la Fifa a suspendu cinq joueurs: Erick Alejandro Rivera (Salvador), Wisdom Niavitey Quaye July (Honduras), Orlando Moises Galo Calderon (Costa Rica), Sabri Ali Mohamed (Djibouti) et Sylvain Gobouo (Côte d'Ivoire). Les trois premiers pour prise de Clostébol, un anabolisant, le quatrième pour prise de testostérone et le dernier pour présence dans l'organisme de trimétazidine, substance prescrite pour lutter contre les... angines de poitrine. «Voilà, soupire Jean-Pierre de Mondenard, à part des égarés, on ne trouve jamais personne...»

De la caféine sous toutes ces formes

L'explication tiendrait selon lui dans une sorte de malentendu: «Les sportifs prennent des substances que les laboratoires ne cherchent pas et les laboratoires détectent des substances que les sportifs ne prennent pas.» C'est ballot...



Pour exemple, Jean-Pierre de Mondenard prend l'exemple de la... caféine, substance retirée de la liste des produits dopants en 2004 par l'agence mondiale antidopage. «Or, toutes les études démontrent que cette substance améliore les performances. Le chercheur néo-zélandais Andrew Foksett et son équipe ont fait une étude sur les footballeurs. Ils ont démontré que la caféine permettait d'augmenter la détente verticale, mais aussi la précision du tir, de réduire le temps de réaction...»

Le rapport de cette étude stipule qu'une «boisson apportant 3 mg/kg pc de caféine permet d'améliorer de 3% la puissance musculaire au cours de sauts répétés en hauteur, la vitesse maximale de course pendant des répétitions de sprints, et différentes performances mesurées au cours d’un match de football simulé...»

Ronaldo pris la main dans le short

Cette caféine, le sportif l'absorbe sous forme de boisson, de barres énergétiques mais aussi de chewing-gum dont la dose varie de 50 à 100 mg. «Ça donne un coup de boost immédiat.» Le 21 février 2019, interrogé sur cette appétence des joueurs de l'équipe de France à ruminer, Franck Le Gall, médecin des Bleus, déclarait à nos confrères du Parisien, être «réservé quant à cette aide à la performance» tout en précisant les laisser «à disposition des joueurs sur la table au milieu du vestiaire, au même titre que les dattes et les noisettes». Sait-on jamais...

Passionné de sport et de cyclisme en particulier, l'homme aux quelque 320.000 kilomètres au compteur, suit avec toujours autant d'intérêt les événements sportifs. Durant cette Coupe du monde, une séquence a retenu son attention, celle où l'on voit, lors de Portugal - Ghana, Cristiano Ronaldo «fouiller dans son slip», et prendre un chewing-gum.

«On parle là de la caféine, mais la nicotine est également un stimulant. Or, je me souviens de ce joueur anglais (Ndlr: Jamie Vardy) prendre du Snus, de la poudre à tabac riche en nicotine qui est un stimulant, en plein match et, surtout, reconnaître y être accroc.» Mais Vardy n'est pas un cas isolé, beaucoup de joueurs ont recours au snus, à l'image de Zlatan Ibrahimovic. «Croire qu'il n'y a pas de dopage, c'est croire au Père Noël. Pour qu'il n'y ait pas de dopage, il suffit de ne pas chercher les dopants...»

Hippocrate et hypocrite

Cette utilisation qui, rappelons-le, n'est pas répréhensible puisque les produits en question ne figurent pas sur la liste des substances dopantes, pose néanmoins la question du besoin de l'athlète d'avoir recours à un stimulant. «Qu'est-ce qui guide le sportif de haut niveau? C'est la victoire, la reconnaissance et tout ce qui va avec. La haute compétition, c'est l'école de la triche. C'est la nature humaine», estime Jean-Pierre de Mondenard qui, bien que l'ayant toujours sous le coude, jure n'avoir jamais pioché dans la boîte à pharmacie lors de l'une de ses «1.500 ascensions de cols». «Non, jamais. Que voulez-vous, j'ai prêté le serment d'Hippocrate.»

Hypocrites, d'autres sont prêts à tout pour leur quart d'heure de gloire. Entre 1982 et 1995, le médecin américain Robert Goldman réalise un sondage auprès de 198 sportifs de haut niveau. La question est simple: «Prendriez-vous une substance qui vous assure le succès dans les compétitions auxquelles vous participez tout en sachant que cette même substance sera responsable de votre décès dans les cinq prochaines années ?» Résultat, 52% des athlètes ont répondu par l'affirmative...

Parmi les substances qui ne sont pas interdites (à l'entraînement), on retrouve la cocaïne, les amphétamines, le captagon...

La mort donc ou bien des conséquences graves pour la santé. Notamment en raison de la répétition d'infiltrations qui permet d'annihiler la douleur le temps d'un match mais qui, à terme, aggrave la blessure. Ainsi, les infiltrations de glucocorticoïdes sont interdites depuis janvier 2022. «Pourquoi c'est interdit? Parce que la cortisone, c'est un puissant anti-inflammatoire, mais ça booste les performances! Vous êtes euphoriques, vous courez comme un lapin... Or, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, plusieurs joueurs depuis le début du Mondial en ont reçu...»

Les produits dopants sont classés en deux grandes catégories: celles qui sont interdites en permanence et celles qui le sont seulement en compétition. «Et c'est là toute l'hypocrisie car 95% du travail d'un footballeur se passe à l'entraînement, souligne Jean-Pierre de Mondenard. Or, parmi les substances qui ne sont pas interdites, on retrouve la cocaïne, les amphétamines, le captagon... Bref, des substances qui permettent d'augmenter les charges d'entraînement et par conséquent vos performances physiques...»

En sport, il est question de médicalisation. Une terminologie derrière laquelle, selon Jean-Pierre de Mondenard ne se cacherait rien d'autre que le spectre du dopage. «Pour pouvoir enchaîner les matches tous les trois ou quatre jours sur une saison complète, le joueur est ''médicalisé''. C'est-à-dire qu'on va lui donner des produits de récupération. Souvent, cela se fait sous forme de perfusions de glucose et de minéraux, mais pas seulement... D'ailleurs, l'AMA limite les perfusions de récupération à 100ml toutes les douze heures. Or, c'est incontrôlable...»

Il serait normal de se poser la question du dopage lorsque l'on parle de performances ''extraordinaires''...

Se pose aussi la question d'un silence rarement brisé par les acteurs. «Dans le football, les enjeux financiers sont considérables. Le patron de la Fifa est presque reçu comme un chef d'Etat... Celui qui viendrait à parler ne ferait pas long feu dans le ''milieu''.»

Quant à la responsabilité des médias, Jean-Pierre de Mondenard résume la situation à sa dernière lecture: «C'est un bouquin sur un ex-Ballon d'or. Pendant 240 pages, on parle de ses qualités physiques, de sa vitesse, de ses sauts... Et, pas une fois se pose la question du dopage. Je ne dis pas que ce joueur est dopé, je dis simplement qu'il serait normal de se poser la question du dopage lorsque l'on parle de performances ''extraordinaires''...»

Cette complaisance médiatique illustre deux choses: «1. Il y a une loi de l'omerta. Pour un journaliste, parler ou écrire, c'est prendre le risque de se griller. De ne pas faire long feu dans le milieu. 2. Cette proximité avec le champion vous offre l'opportunité d'écrire un livre sur lui par exemple. Dans ce bouquin auquel je fais référence, il est question des entretiens du journaliste avec le joueur. Au final, il en devient lui aussi d'une certaine manière la vedette...»

À 79 ans, Jean-Pierre de Mondenard se veut fataliste: «Le but de la lutte anti-dopage, c'est de faire croire qu'on lutte, mais en n’attrapant pas grand monde... Pour que le sport continue, pour que le sport rapporte des dividendes, pour que le sport donne de la bonne humeur aux spectateurs...» Ah, on oubliait, ce dimanche, c'est la finale entre l'Argentine de Messi et la France de Griezmann. Maté!

*Déclaration faite le 1er décembre 2017 au moment du scandale de dopage d'Etat en Russie.



