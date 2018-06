Le Luxembourg referme la saison 2017-2018 par un dernier test-match contre la Géorgie ce mardi soir. Une rencontre d'importance en vue de la Ligue des Nations qui débute le 8 septembre face à la Moldavie.

Sport 4 min.

La Ligue des Nations, c'est déjà demain!

Didier HIEGEL Luxembourg - Géorgie, ce mardi soir (20h) au stade Josy Barthel

Le duel avec la Géorgie, ce mardi soir au stade Josy Barthel (20h), sera - c'est confirmé - la dernière répétition avant la réception de la Moldavie, le 8 septembre, pour les trois coups, tant attendus, de la Ligue des Nations. Après avoir posé de solides bases défensives face au Sénégal, mardi (0-0), la sélection nationale doit désormais se rassurer au niveau offensif face à son adversaire du Caucase.



La Géorgie, 95e nation au classement de la Fifa, est désormais distancée de douze places par le Luxembourg. Elle fait figure de parfait sparring partner avant d'entamer les débats, contre la Moldavie, de la nouvelle compétition européenne qui fait rêver les petites nations du ballon rond. Rappelons en deux mots que cette dernière se substitue aux matches amicaux et offre quatre places pour l'Euro 2020.



Après la quasi euphorie engendrée par le nul obtenu face aux Lions d'Aliou Cissé, un nuage est venu quelque peu noircir le ciel dégagé des Luxembourgeois. En raison d'«un comportement inapproprié», Gerson Rodrigues a été invité par Luc Holtz à quitter ses partenaires. Nous n'en saurons pas plus si ce n'est, d'après nos sources, que l'attaquant du Sheriff Tiraspol n'a pas été aperçu à l'entraînement dominical à Ettelbruck.

Une hiérarchie chez les gardiens



Il ne faudra donc pas compter sur ses qualités de percussion côté gauche face à l'équipe de Vladimir Weiss. Dommage, il aurait sans doute eu à s'exprimer davantage que face aux rapides colosses sénégalais. Tant pis pour lui. On ne verra sans doute pas non plus Florian Bohnert touché à une cheville.

Par contre, Dirk Carlson, remis de son violent coup sur la tête qui lui a coûté des points de suture, tiendra sa place. Sans doute dans une défense à quatre qui a donné de belles garanties malgré les absences de Chris Philipps et de Maxime Chanot... que l'on n'a pas revu depuis juin 2017.



On devrait retrouver le jeune membre du Grasshopper Zurich aux côtés de Laurent Jans, Kevin Malget et Lars Gerson. Holtz s'est montré satisfait de la prestation de son ensemble, notamment de son dernier rempart, Anthony Moris, sans toutefois affirmer qu'il jouera son troisième match d'affilée. «Anthony a réalisé un bon match contre le Sénégal. Il cherche un nouveau club et je prendrai la décision dans la soirée (de lundi).» Le sélectionneur doit trancher et établir une hiérarchie, il serait donc étonnant de ne pas retrouver le portier de Malines dans les buts.

Le retour de Vincent Thill?



Plus que le système, c'est l'animation qui est déterminante. «Nous défendrons différemment et jouerons différemment aussi en phase offensive. Nous ajusterons notre comportement défensif pour les garder à distance, mais nous voulons aussi forcer l'adversaire à faire des erreurs pour les utiliser», a encore confié le sélectionneur. Pour l'occasion, il pourrait faire souffler Leandro Barreiro revoir Aldin Skenderovic à l'œuvre devant la défense et avancer Christopher Martins, un élément capable de briser les lignes. Holtz lui avait laissé quelques libertés contre le Sénégal, le Lyonnais en avait parfois abusé au point de créer quelques situations chaudes, mais l'adversaire n'est pas du même calibre.

Aurélien Joachim n'a pas eu l'occasion de se mettre en évidence. L'ex-attaquant du Lierse reste sur deux buts inscrits face à la Biélorussie et la Hongrie (en amical), avec une passe décisive à Olivier Thill contre la Bulgarie. Le contexte devrait lui être favorable avec Dave Turpel à sa droite et Dan Da Mota sur son côté gauche. Reste à savoir si Vincent Thill, préservé jeudi, fera sa rentrée en position de maître à jouer.



La Géorgie n'est pas du calibre du Sénégal, mais elle ne viendra pas en victime expiatoire. Elle aussi prépare la Ligue des Nations (Groupe 1 avec la Lettonie, le Kazakhstan et Andorre). Elle a récemment gagné 1-0 contre Malte (comme les Roud Léiwen) et n'a pas perdu au cours de ses cinq dernières sorties, depuis un revers 0-1 en Serbie, en octobre. Elle est venue au Luxembourg chercher des certitudes. Le Luxembourg en veut aussi, car la Ligue des Nations c'est déjà demain.

L'équipe probable

Moris; Jans, Malget, Gerson, Carlson; Skenderovic; Turpel, V. Thill, Ch. Martins, Da Mota; Joachim.

Remplaçants: Czekanowicz, Schon; Jänisch, Mahmutotic, M. Martins, Ostrowski; Barreiro, Mutsch, O. Thill, Sinani.

Sélectionneur: Luc Holtz.



Le cadre de la Géorgie

Kvaskhvadze, Makaridze, Makharadze; Dvali, Gegechtkori, Kakabadze, Kashia, Kharabadze, Khocholava, Navalovski, Shergelashvili; Aburjania, Beridze, Chanturishvili, Gvilia, Kankava, Kharaishvili, Kiteishvili, Lobjanidze, Vachiberadze; Jigauri; Kacharava; Zivzivadze.

Sélectionneur: Vladimir Weiss (SLO).



Les arbitres: MM. Griffith, Wyn Jones, Bird (PdG) et Pires (LUX).



Les précédents matches amicaux



15 août 2001 à Mondercange



Luxembourg - Géorgie 0- 3

22 août au stade Josy Barthel

Luxembourg - Géorgie 0-0

15 août 2012 à Oberkorn

Luxembourg - Géorgie 1-2

Le calendrier de la Ligue des Nations

08.09.2018: Luxembourg - Moldavie

11.09.2018: San Marin - Luxembourg

12.10.2018: Biélorussie - Luxembourg

15.10.2018: Luxembourg - San Marin

15.11.2018: Luxembourg - Biélorussie

18.11.2018: Moldavie - Luxembourg