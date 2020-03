La Ligue des champions dans l'ombre du coronavirus

Photo: AFP

Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, à son arrivée à l'hôtel à Valence. arrives at the Westin Hotel in Valencia on March 09, 2020 on the eve of the UEFA Champions League Group H football match between Valencia and Atalanta which will be played behind closed doors in light of the coronavirus outbreak. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)