La Juve veut renverser l'Atlético, City terminer le boulot

Manchester City a déjà un pied en quart de finale de Ligue des champions, mais il faudra terminer le travail à domicile contre Schalke, ce mardi, tandis que la Juventus de Cristiano Ronaldo devra renverser l'Atlético Madrid après la défaite de l'aller (0-2).

(AFP) - Chez eux, les Turinois et leur attaquant portugais seront en mission commando face à l'Atlético, vainqueur 2-0 en huitième de finale aller grâce à ses défenseurs uruguayens Diego Godin et Jose Gimenez.

«CR7», le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, était certes resté muet à l'aller mais en général l'Atlético lui réussit plutôt bien, avec 22 buts marqués en 31 matches contre les joueurs de Diego Simeone, du temps où le Portugais portait le maillot du Real.

Les «Colchoneros», qui rêvent de jouer la finale le 1er juin dans leur forteresse du stade Wanda Metropolitano, seront en outre privés de l'attaquant Diego Costa, suspendu. Et le précieux capitaine Godin est incertain. Les Turinois devront faire de leur côté sans le latéral gauche Alex Sandro, suspendu.

Pour se donner du baume au coeur, la Juve peut tenter de s'inspirer de Manchester United, auteur d'un étonnant come-back la semaine passée contre le Paris SG. Mais les statistiques ne penchent pas du côté des Italiens puisque la «Vieille Dame» n'a jamais battu l'Atlético en trois confrontations européennes (un nul, deux défaites).

Schalke, défense poreuse

De son côté, Manchester City semble plus serein après sa victoire 3-2 à l'extérieur au match aller. Tous les voyants sont au vert pour les «Citizens» qui ont repris la tête de la Premier League la semaine passée et n'ont plus perdu depuis fin janvier. Ils restent depuis sur une belle série de huit victoires et un match nul.

Certes, Pep Guardiola devra se passer de Fernandinho et Nicolas Otamendi, suspendus, ainsi que de Kevin de Bruyne, toujours blessé, mais Schalke n'arrive pas à l'Etihad Stadium en très grande forme, dans cette rencontre qui sera dirigée par l'arbitre français Clément Turpin.

Seulement 14e de Bundesliga, les Allemands restent sur quatre défaites consécutives, C1 et championnat confondus, au cours desquelles ils ont encaissé... 14 buts.

Le jeune entraîneur Domenico Tedesco, considéré il y a quelques mois encore comme un génie précoce du banc de touche après avoir conduit Schalke à la deuxième place de Bundesliga la saison dernière, est sur un siège éjectable. Cette rencontre à Manchester pourrait être sa dernière à la tête de l'équipe de la Ruhr en cas d'élimination.

Le programme des huitièmes de finale retour de ce mardi (21h)

Manchester City (ENG) - Schalke 04 (GER) (aller 3-2)

Juventus (ITA) - Atlético Madrid (ESP) (aller 0-2)

Le tirage au sort des quarts et des demi-finales se déroulera vendredi.

Les quarts de finale se joueront les 9/10 avril (aller) et 16/17 avril (retour).

Les demi-finales se disputeront les 30 avril/1er mai (aller) et 7/8 mai (retour).

La finale se jouera le 1er juin au stade Metropolitano à Madrid.