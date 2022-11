A 20 ans, l'attaquant de Mayence a permis au Luxembourg d'arracher le match nul face à la Hongrie jeudi soir au Stade de Luxembourg.

Luxembourg-Hongrie

La joyeuse entrée du jeune Alessio Curci

Luc Holtz a eu le nez creux. Alors que son équipe ne trouvait aucune solution pour remonter la pente, le sélectionneur s'est dit qu'il allait apporter un peu de fraîcheur et de fantaisie dans les 20 dernières minutes d'une partie mal engagée.

Le jeune Alessio Curci, 20 ans, sautait alors dans la brèche pour remplacer Yvandro Borges, le prometteur attaquant de Mönchengladbach plutôt discret face à la Hongrie hormis une percée (17e) qui aurait mérité une meilleure conclusion.

Sans complexe, Curci allait se placer en soutien de Gerson Rodrigues à la pointe de l'attaque des Lions Rouges. Il ne fallut que six minutes au joueur de Mayence pour signer sa première titularisation. Amorcée sur la gauche par Fabio Lohei, un autre «Bleu» de la soirée, l'action se poursuivait avec Rodrigues en relais. Curci récupérait le ballon, mettait dans le vent un défenseur hongrois et frappait dans le but visiteur. Le cuir était dévié par Lang, en total déséquilibre. Le Magyar ne faisait que changer la trajectoire du ballon qui finissait sa course dans les filets. Le Luxembourg venait d'égaliser et le banc se levait comme un seul homme pour fêter l'exploit de cet audacieux jeune homme.

Dans son élan, Alessio Curci a failli faire chavirer tous les spectateurs luxembourgeois lorsqu'il se retrouva encore en position de conclure cinq minutes plus tard, mais le gardien hongrois avait, cette fois, le dernier mot.

On aurait pu parler de hold-up en cas de but. Non pas que la Hongrie avait justifié son image de redoutable compétitrice entrevue ces derniers mois, mais le Luxembourg avait clairement manqué d'arguments offensifs pour faire mal aux visiteurs dans un match qui s'étirait en longueur. Sans passion.

Et de 15 pour Rodrigues!

Les Lions Rouges avaient toutefois cueilli à froid leurs adversaires. Rodrigues interceptant une passe mal ajustée de Styles à son gardien dès la cinquième minute. Le penalty était incontestable et Rodrigues ne manquait pas l'occasion de porter ses couleurs au commandement et d'inscrire au passage son 15e but sous le maillot national, ce qui lui permet de côtoyer Gusty Kemp à la deuxième place des meilleurs buteurs de tous les temps, à un but de Léon Mart.

L'état de grâce dura 20 bonnes minutes avant que la Hongrie ne prenne le contrôle du match et inscrive un premier but par Szalai d'une tête plongeante puis un second après l'heure de jeu signé Nemeth. Les flottements dans une charnière centrale grand-ducale recomposée avaient coûté cher. Et à la construction, il manquait un petit quelque chose pour faire mal aux Hongrois. Dejvid Sinani fêtait lui aussi sa première titularisation avec un bonheur mesuré. Le manque de temps de jeu en club de son frère Danel et Sébastien Thill, entré en jeu à la pause, se faisait cruellement ressentir dans un onze grand-ducal qui peinait à peser sur son adversaire.

On s'acheminait vers un succès hongrois lorsque la magie opéra dans une fin de match qui aurait même pu offrir la victoire aux Luxembourgeois. Luc Holtz avait promis du temps de jeu à beaucoup de joueurs. Il a déjà tenu parole. Il y a fort à parier que de nouvelles têtes apparaissent encore dimanche face à la Bulgarie (15h). Un adversaire d'apparence moins fort que la Hongrie et qui pourrait permettre au Luxembourg de boucler l'année par un succès.

Luxembourg - Hongrie 2-2 (1-1)

Stade de Luxembourg

Luxembourg: Moris (46e Schon), Bohnert, Mahmutovic, Jans, Pinto, Barreiro, Olesen (46e S. Thill), De. Sinani (59e Lohei), Da. Sinani, Borges (71e Curci), Rodrigues (90+2 Rupil).

Hongrie: Dibusz, At. Szalai, Orban, Lang, Z. Nagy (57e Kerkez), Styles, A. Nagy, Fiola, Gazdag (57e Sallai), Szoboszlai (87e Kalmar), Adam (57e Nemeth).

Buts: 1-0 Rodrigues (7e), 1-1 A. Szalai (26e), 1-2 Nemeth (67e), 2-2 Curci (77e)

Cartons jaunes: Barreiro (Luxembourg), Dibusz, Z. Nagy, Styles (Hongrie)

A noter: Luc Holtz a dû se passer de C. Martins, M. Martins, O. Thill et Chanot, blessés. Carlson et Gerson étaient laissés à la disposition de leur club.

Spectateurs: 3.571

Arbitre: Lardot (BEL)

