La Jeunesse Esch a recruté son premier joueur en vue de la saison prochaine. Il s'agit de Ricky Brito, un jeune élément à vocation défensive.

La Jeunesse tient sa première recrue

(DH). - Ricky Brito (18 ans) est la première recrue de la Jeunesse Esch en vue de la saison 2019-2020. Brito est un défenseur central qui peut aussi évoluer en milieu de terrain. Il appartenait à l'AS Hosingen qui l'avait prêté au FC Wiltz 71 cette saison. Sous les couleurs wiltzoises, il a disputé 17 rencontres de championnat et deux matches de Coupe de Luxembourg.

Brito était suivi par quelques clubs de Promotion d'Honneur et de BGL Ligue mais ce sont les Bianconeri qui se sont montrés les plus convaincants. Le jeune gaucher, qui a aussi été prêté à Norden 02 pendant deux ans, a signé un contrat d'un an avec une option pour deux saisons.