La Jeunesse a infligé à Dudelange sa troisième défaite (3-1) de la saison en BGL Ligue et compte désormais six points d'avance sur le champion en titre au terme de cette mise à jour de la compétition. Et si les Eschois allaient juqu'au bout?

La Jeunesse terrasse le F91 et pose sa candidature

Le match. En cette soirée d'Halloween, les deux équipes ont cherché à faire peur en premier à l'adversaire, mais le stratagème n'a pas payé. Laurent Kopriwa n'a pas bronché sur la première incursion de Luisi dans les 16 mètres adverses alors que Jordanov le talonnait de très près (5e).

Dudelange avançait démasqué aussi avec une vitesse dans les transitions qui permettait à Mélisse d'alerter Turpel dans la boîte. L'international ouvrait trop son pied droit alors que le but lui tendait les bras (6e). Deux minutes plus tard, Sinani adressait à son tour une offrande à Turpel qui dribblait Sommer mais ne parvenait pas à redresser sa course.

Le choc tenait toutes ses promesses avant de chuter légèrement en intensité. La Jeunesse avait fait le gros dos et parvenait peu à peu à monter son bloc. Le travail défensif de tous les joueurs eschois était remarquable. Les pertes de balles locales, notamment dans le chef de Cruz, permettaient aux Bianconeri de se montrer dangereux.

Luisi était très affûté, mais c'est sur une montée de Delgado que les visiteurs prenaient les commandes de la partie. Le défenseur central coupait au premier poteau un petit ballon de Menaï pour inscrire son deuxième but de la saison.

Une réalisation pas franchement imméritée pour une équipe de la Jeunesse très solidaire. La rentrée de Ibrahimovic à la pause avait le don de masser davantage de Jaunes dans les seize mètres comme sur cette première action. Jordanov adressait un centre pour la tête croisée de Stolz qui rentrait via le montant (1-1, 47e).

Dudelange venait de mettre le turbo et semblait très proche du 2-1 lorsque Luisi refroidissait l'atmosphère d'une frappe flottante de 25 mètres mal appréciée par Frising qui la déviait dans son but (1-2, 56e).

La partie s'emballait soudain avec des Dudelangeois plus agressifs et des Eschois qui profitaient des espaces laissés. Ibrahimovic, au terme du plus beau mouvement collectif du match (62e), Stolz, d'une frappe du gauche (72e) puis Couturier d'un envoi enroulé du droit (74e) faisaient trembler les supporters bianconeri.

Mais le mot de la fin revenait à Luisi, le meilleur homme sur le terrain, qui clôturait sa prestation par un très beau but. Oui, cette Jeunesse peut aller au bout de son rêve!

L'homme du match. Toni Luisi. Lorsque le n°9 eschois fait parler sa pointe de vitesse et se plie en quatre pour défendre, il devient un élément incontournable de l'effectif de la Jeunesse. Toni Luisi est peut-être dans la forme de sa vie. Sa confiance est au zénith comme en témoigne sa frappe sans complexe sur le deuxième but visiteur. Il faut désormais que ça dure!

Le fait du match. Le deuxième but eschois tombe au moment où Dudelange semble prendre le dessus. Bien sûr Frising est pointé du doigt pour son manque de fermeté dans sa prise de balle sur la frappe de Luisi, mais l'erreur est collective aussi. Elle vient d'une mauvaise relance de Prempeh puis d'un manque de réflexe de Couturier qui aurait dû faire la faute dite "professionnelle" sur Luisi.

Dave Turpel a mangé la feuille de match en début de partie. Le commencement de la fin pour Dudelange. Photo: Ben Majerus

Dudelange - Jeunesse 1-3

Stade Jos Nosbaum, pelouse en bon état, arbitrage de M. Kopriwa assisté par MM. Da Costa et Mateus Santos, 752 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Delgado (36e), 1-1 Stolz (47e), 1-2 Luisi (56e), 1-3 Luisi (90+1).

Corners: 4 (1+3) pour Dudelange; 6 (5+1) pour la Jeunesse.

Carton jaune: Luisi (68e, tacle sur Mélisse) à la Jeunesse.

DUDELANGE: Frising; Jordanov, Schnell, Prempeh, Mélisse; Stolz, Kruska, Cruz (46e Ibrahimovic), Couturier (80e Pokar); Sinani (80e Agovic), Turpel.



Joueurs non-alignés: Esposito et De Sousa.

Entraîneur: Dino Toppmöller.

JEUNESSE: Sommer; Fiorani, Delgado, Steinbach, Lapierre (80e Natami); Todorovic (80e Soares), Menessou; Pedro; Kyereh (69e Er Rafik), Menaï , Luisi.



Joueurs non-alignés: Ivesic et Ndiaye.

Entraîneur: Marc Thomé.