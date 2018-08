Ce dimanche, lors de la quatrième journée de BGL Ligue, la Jeunesse a obtenu son quatrième succès de rang. Le derby de la capitale est revenu au Racing alors que le Progrès a été accroché par Hostert.

La Jeunesse sur son nuage, le Racing a sué, le Progrès accroché

Didier HIEGEL Ce dimanche, lors de la quatrième journée de BGL Ligue, la Jeunesse a obtenu son quatrième succès de rang. Le derby de la capitale est revenu au Racing alors que le Progrès a été accroché par Hostert.

A l'issue des cinq premiers matches de la quatrième journée de BGL Ligue, la Jeunesse a conservé la tête du classement après sa victoire contre Etzella. C'est Luisi, dès la 24e minute qui a porté sa formation vers un quatrième succès en quatre matches.

Le derby de la capitale, entre le Racing et le RM Hamm Benfica, a eu beaucoup de mal à trouver la bonne carburation et si les Aigles du Cents avaient pris un léger avantage moral à la rentrée des vestiaires, ils avaient aussi poussé un gros ouf de soulagement à trois minutes de la pause lorsque Rodrigues s'interposait devant Da Mota (43e). Un signe annonciateur de ce que le début de la seconde période allait nous proposer avec d'abord cette envolée de Da Silva sur l'aile gauche. Le solide défenseur brésilien percutait, se faisait contrer, mais parvenait, de la tête, à servir Agouazi, étrangement seul à l'entrée de la surface de réparation. L'ancien Messin ajustait une belle frappe qui terminait dans les filets de Rodrigues, via le poteau (48e).



Comme la semaine passée, à Hostert, la formation entraînée par Patrick Grettnich, n'a dû son salut qu'à une prise de risque individuelle. La deuxième période a été plus enlevée, Nouidra (63e) et Agouazi (77e), encore lui, auraient pu doubler la mise mais le Racing doit se contenter de ce court succès pour se porter dans le trio de tête.

Un de chute pour le Titus Pétange



Après avoir cédé lors du duel des promus, à Ettelbruck (1-2), Rumelange a profité de la venue de Rosport pour se remettre dans le sens de la marche. Lusamba commence à prendre ses marques et s'est offert un doublé en deux minutes (52e et 54e) avant que Diallo ne score pour la troisième fois de la saison avant l'heure de jeu (3-0, 59e). Le désormais inévitable Biedermann a inscrit le 3-1 à la 68e. Un but de Fish a ramené le Victoria dans la course (88e), mais un peu tard.



Les sentiments restent toujours mitigés dans la Cité du Fer où le FCD03 et le Progrès jouent les intermittents. Battu à domicile par Strassen (1-3), lors de la dernière journée, les hommes d'Arno Bonvini ont fait le court déplacement à Pétange pour y rapporter les trois points et s'accrocher à la deuxième place du classement. Un succès précieux signé Deruffe juste après le retour des vestiaires. C'est aussi le premier revers pour le Titis Pétange.



Niederkorn, par contre, ne sait plus sur quel pied danser. Battu à Rosport (1-2), puis vainqueur en semaine d'Etzella (4-3), la formation de Paolo Amodio a dû concéder le match nul à l'USH de Henri Bossi (1-1). Denis Stumpf (68e) a répondu au penalty inscrit par De Almeida (48e) pour le premier point des Vert et Blanc cette saison. Pour une énième faute sur Desevic, Hall a quitté prématurément ses partenaires (54e).



Racing - RM Hamm Benfica 1-0



Stade Camille Polfer (la pelouse du stade Achille Hammerel est en réfection), bonne pelouse, arbitrage de M. Weller (ALL) assisté de MM. Sauer et Exuzidis, 210 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: Agouazi (48e).



Corners: Racing 4 (2+2); RMHB 7 (5+2).

Cartons jaunes: Da Mota (41e, faute sur Monteiro) et Nouidra (65e, contestation) au Racing; aucun au RMHB.

RACING (3-5-2): Ruffier (cap.); Simon, M'Boup (49e Dos Santos), Da Silva; Hennetier, Nouidra, Agouazi, Nakache, Birk; Shala (82e Szimayer), Da Mota (90e Ataide).



Joueurs non utilisés: Sulejmani et Catic.



Absents: Osmanovic (blessé), Engel, Da Graça, Darmon, Dionosio, Gomes, Humbert, Jacinto, Meireles, Nyssen, Oliveira et Semedo (choix de l'entraîneur).

RM HAMM BENFICA (4-1-4-1): Rodrigues; Monteiro, Arantes (cap.), Neves, Andrade (80e Furtado); Souto; Alunni, Heinz (58e Mendes), E. Gomes, B. Cabral; Mokrani.

Joueurs non utilisés: Ferro, Alomerovic, Correia.



Absents: I. Cabral, de Sousa, Pessoa, Rizzi (blessés), Thillen (choix de l'entraîneur).



Les résultats de la 4e journée

Jeunesse - Etzella 1-0



Rumelange - Rosport 3-2



Progrès - Hostert 1-1



Racing - RM Hamm Benfica 1-0



Union Titus Pétange - Differdange 0-1



A 18h

Strassen - Fola



Dudelange - Mondorf



La 5e journée

Vendredi 31 août



19h30: Differdange - Racing



19h30: RM Hamm Benfica - Progrès



20h: Hostert - Rumelange

20h: Mondorf - Strassen

Samedi 1er septembre

18h: Rosport - Etzella



Dimanche 2 septembre

18h: Fola - Pétange

Le mercredi 19 ou le mercredi 26 septembre



Dudelange - Jeunesse