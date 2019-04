La finale de la Coupe du Prince opposait la Jeunesse Esch au Swift. Sur la pelouse du stade Jos Haupert de Niederkorn, la Jeunesse a inscrit l’unique but dès la troisième minute. C’est signé Dos Santos Silva Cardoso. La loi du plus fort a parlé.

Sport 4 min.

La Jeunesse s'offre la Coupe du Prince

La finale de la Coupe du Prince opposait la Jeunesse Esch au Swift. Sur la pelouse du stade Jos Haupert de Niederkorn, la Jeunesse a inscrit l’unique but dès la troisième minute. C’est signé Dos Santos Silva Cardoso. La loi du plus fort a parlé.

Par Vincent Lommel

Le match. Marquer rapidement. Chaque formation apprécie, il ne faudrait pas se mentir, connaître ce scénario que l'on dit idéal. Ou pas. Annoncée comme archi-favorite, la Jeunesse a concrétisé sa première opportunité. L'arrière droit du Swift, Djerison Silva Da Veiga, tergiversait puis était ensorcelé par Jeddi auteur d'un passement pied gauche - pied droit à la vitesse de l'éclair digne des plus grands.

Les spectateurs se déplacent au stade pour de tels gestes techniques. Derrière, le centre en retrait faisait le bonheur de Dos Santos (1-0, 3e), le deuxième joueur le plus jeune sur la pelouse (17 ans). Mener au score après trois minutes était de nature à mettre sur du velours les Bianconeri à la défense solide comme un roc.

Côté hespérangeois, on s’efforçait à amener un soupçon de danger dans les parages de Fox. La frappe enroulée de Mendes Batista (23e) et celles de J. Ferreira (35e, 45e) l’étaient pour la forme. Il en faut davantage pour bousculer le quatuor défensif eschois offrant une impression de quiétude absolue. Le secteur offensif vaut aussi le détour. Jeddi, le capitaine De Sousa et Rosas apprécient dompter le cuir, le caresser.

Le tir de De Sousa (24e) léchait le poteau. Auteur du but d’ouverture, Dos Santos parti à la limite du hors-jeu et se présentait face à Kirsch (41e) pour le doublé. Le gardien avait le dernier mot.

Le Swift jamais dangereux

Obligé de marquer, le Swift avait décidé d’être plus audacieux. Paul Justice Edjongo, auteur de plusieurs apparitions en Promotion d’Honneur couronnées d’un but, était l’homme à suivre, celui susceptible de donner le tournis aux défenseurs.

Sur leurs gardes, ceux-ci ne laissaient rien passer. La chaleur accablait des organismes éprouvés que les «pauses boissons» permettaient à peine de régénérer. L’apparition de(s) crampes était un bon indicateur de la fatigue.

Question situations dangereuses, c’était le néant… en dépit de sept minutes d’arrêt de jeu. Et en dépit d’une reprise (croquée) de Weyland (90+1) dégagée à même la ligne par Oliveira. C’était le corner de la dernière chance. Un but suffit au bonheur de La Jeunesse chanceuse sur cette phase.

La note du match. 14/20. Il faut louer la jeunesse classe.

Jeunesse - Swift 1-0

Stade Jos Haupert, superbe pelouse, arbitrage de M. L. Wilmes assisté de MM. Majstorski et Mentz, 1.549 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Le but: 1-0 Dos Santos (3e).

Corners: Jeunesse 4 (2+2) ; Swift 5 (1+4).

Cartons jaunes: De Sousa (26e, anti-jeu), Lopes (49e, faute par derrière), Araujo (90+5, anti-jeu) à la Jeunesse; Edjongo (15e, pied en avant sur Lopes), Silva (25e, anti-jeu) au Swift.

JEUNESSE: Fox; Silva, Gomes, Araujo, D. Mendes, Lopes, Jeddi, De Sousa (cap., 82e Oliveira), Rosas (69e Cunha), Taourghist (80e Altomare), Dos Santos (57e S. Mendes).

Joueur non utilisé: Jaerling.

Entraîneur: Frédéric Di Biase.

SWIFT: Kirsch; Silva, Hoffmann, A. Ferreira, Weyland, Rust, Chiapparicci (78e Macieira), Durakovic (88e Chaba), J. Ferreira (46e Schalbar), F. Mendes (cap.), Edjongo.

Joueurs non utilisés: Abichou et Neto.

Entraîneur: Sylvain Dray.

ILS ONT DIT

Frédéric Di Biase (entraîneur de la Jeunesse): «Suite à mes problèmes (résolus) de santé liés à mon diabète qu’il fallait réguler, remporter cette finale est le plus beau cadeau que pouvaient me faire les joueurs. J’en avais treize en 2017-2018 et trente-deux cette saison. Il y a des choix à faire. Les garçons s’entraînent dur, dur. Le potentiel du groupe est réel. Ils voulaient écrire l’histoire. Contrat rempli. On a dominé les débats. J’ai une défense en or mais tu n’es jamais à l’abri d’encaisser. La preuve avec l’opportunité en faveur du Swift dans les arrêts de jeu. C’est un remplaçant, Pedro Oliveira Martins, qui dégage la tentative devant la ligne fatidique. C’est comme ça. Mon équipe dispute une campagne exceptionnelle. Elle vient de classe 2 et est montée en classe 1 à la reprise en février/mars. Il reste cinq matches du deuxième tour à disputer. La possibilité existe de terminer premier de classe. Le cas échéant, on croisera(it) le fer avec Etzella - vainqueur du 1er tour - samedi 1er juin. Réussir le doublé serait magnifique.»

Frédéric Di Biase fier de ses joueurs. Photo: Fernand Konnen

Sylvain Dray (entraîneur du Swift): «J'ai décidé de remplacer Jovany Ferreira à la mi-temps. Il ne respectait pas les consignes. Un remplaçant peut, à la limite, agir de la sorte. Pas un titulaire! Il n’a pas le droit. Il déstabilise ses coéquipiers en ne respectant pas le plan de jeu établi. Une finale ne se joue pas, elle se gagne sur des détails (ou non). Nous savions comment la Jeunesse jouait. Plus technique, cette équipe sait profiter de la moindre erreur pour frapper. On en a commis une et elle se paie cash. En encaissant rapidement, la bonne nouvelle était qu’il y avait assez de temps pour égaliser. En vain. Lors des quarante-cinq premières minutes, les intentions qui étaient d’harceler les Eschois, de chercher la verticalité n’étaient pas du tout respectées. Ce fut meilleur après le repos sans parvenir à être dangereux à l’exception de la possibilité dans les extra time. À 1-1, la Jeunesse qui n’est la première formation venue et qui a de la qualité à revendre aurait pu craquer. Les regrets sont légitimes.»