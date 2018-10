La Jeunesse a profité du faux pas de Differdange au Deich pour prendre quatre points d'avance en tête du classement après son succès contre Hostert (3-0). Rosport et le Fola ont aussi rentabilisé leur dimanche contre le RM Hamm Benfica et Rumelange.

La Jeunesse s'échappe, le Fola et Rosport prennent de l'altitude

Christophe NADIN La Jeunesse a profité du faux pas de Differdange au Deich pour prendre quatre points d'avance en tête du classement après son succès contre Hostert (3-0). Rosport et le Fola ont aussi rentabilisé leur dimanche contre le RM Hamm Benfica et Rumelange.

La Jeunesse a pris son temps, mais elle y est arrivée. Kyereh a fait sauter le verrou des Vert et Blanc de l'US Hostert en début de seconde période pour conduire ses camarades vers un sixième succès cette saison. Todorovic et Er Rafik ont apporté leur écot.







L'opération est d'autant plus juteuse que Differdange s'est pris les pieds dans le tapis du Deich la veille au terme d'une bien triste prestation. Avec quatre points d'avance et un match de moins, la «Vieille Dame» attend patiemment le verdict de Racing - Dudelange pour voir si elle aura un nouveau dauphin.





Rosport n'a pas encore le vertige, mais regarde le paysage d'encore un peu plus haut après son succès contre le RM Hamm Benfica ce dimanche au Camping. Le club de la Sûre a procédé en deux temps avec un but contre son camp de Correia puis un penalty de Heinz et une troisième réalisation signée Biedermann. Le club de la Sûre signe un second succès de rang et un troisième match consécutif sans défaite qui lui permet de respirer un peu mieux.





Le Fola est resté sur sa lancée de lundi dernier contre le Progrès. En l'espace de sept jours, le club doyen a gagné six rangs pour pointer désormais à la septième place. Klapp (17e) et Bensi (44e) ont permis au club eschois de distancer Rumelange avant la pause. Hadji a corsé l'addition.





La veille, le Titus Pétange et le Progrès s'étaient imposés pour reprendre un statut qui correspond mieux à leurs ambitions. Le premier n'a pas douté longtemps pour terrasser une équipe de Strassen trop fragile en défense.





Niederkorn, lui, s'est miraculeusement sorti des griffes d'une séduisante équipe de Mondorf mal payée de ses efforts. Les Jaune et Noir ont marqué à des moments-clefs. En fin de première période pour égaliser par Françoise et dans les arrêts de jeu par Thill. Une maturité au secours d'un jeu qui manquait cruellement d'engagement. Le chantier est immense pour le duo Serredszum - Wolf.

Racing - Dudelange clôture cette dernière journée avant la trêve internationale et un tour de Coupe de Luxembourg programmé dans quinze jours.

Les résultats

Samedi

Titus Pétange - Strassen 3-1

Progrès - Mondorf 2-1

Etzella - Differdange 1-0

Ce dimanche

Jeunesse - Hostert 3-0

Rosport - RM Hamm Benfica 3-1

Rumelange - Fola 0-3

18h

Racing - Dudelange (stade Camille Polfer)

Neuvième journée

Samedi 20 octobre à 18h

Dudelange - Progrès

Dimanche 21 octobre à 16h

Titus Pétange - Jeunesse

Strassen - Racing

Mondorf - Rumelange

Differdange - Rosport

Fola - Etzella

RM Hamm Benfica - Hostert