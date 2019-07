Trois ans après un dernier déplacement extra-muros, la «Vieille Dame» renaît à l’ambition continentale face aux Kazakhs du Tobol Kostanay. Un solide adversaire pour savoir où en est réellement un club eschois pour le moins discret sur le marché des transferts.

La Jeunesse retrouve l'Europe sur la pointe des pieds

Que reste-t-il de la douce euphorie qui a bercé la fin de saison de la Jeunesse? Pas l'entraîneur, ni une dizaine de joueurs. Peut-être une ambiance. Un socle défensif sûrement. Deux éléments indispensables pour armer un groupe en vue d'un premier écueil européen conséquent.



Après tout, c'est vers le futur que se tournent les Bianconeri. «Mais respectons l'histoire de ce club», rappelle Nicolas Huysman. Le nouvel entraîneur eschois a joué trois ans au FC Metz. Assez pour entendre parler de la «Vieille Dame» de l'autre côté de la frontière.

Huysman réclame de la patience

Le livre d'histoire refermé, le technicien nordiste s'est rapidement retroussé les manches pour s'attaquer à un chantier d’envergure. «J'ai demandé à ce qu'on m'installe un bureau au stade. Je compte bien y passer du temps.» Le travail ne le rebute pas. Huysman s'en nourrit et ne tolère pas les écarts de conduite. «J'ai un bon ressenti. Les attitudes me plaisent, mais pour se forger une première idée, il faudra attendre une dizaine de journées de championnat.»

Les supporters devront se montrer patients. Comme l'entraîneur avec la politique de transferts. «Il me manque certains profils. A coup sûr un n°6 et un attaquant.» Ses exigences ne sont pas démesurées. L'arrivée de Pascal Molinari à la tête de la structure sportive laissait présager de grandes manœuvres sur le marché des transferts. Aujourd'hui, le club a perdu neuf joueurs et en recruté six. Six joueurs à vocation offensive ont quitté la Frontière, trois sont arrivés.

Le compte n'est pas bon et interpelle à quelques heures du premier affrontement officiel de la saison. Car si le club de Tobol Kostanay ne présente guère de références européennes, il commence à se tailler une réputation dans l'est de l’Europe.

«C'est un club qui dispose de beaucoup plus de moyens que nous. C'est costaud dans tous les secteurs et plusieurs individualités peuvent faire la différence à tout moment», clame l'ancien milieu de terrain grenat. «Mais notre club n'a pas attendu trois ans avant de retrouver l'Europe pour préparer uniquement le championnat et faire de la figuration. Je ne suis cependant pas dupe, notre adversaire est largement favori.»

Nicolas Huysman a du pain sur la planche, mais le travail ne lui fait pas peur. Photo: Fernand Konnen

Devant, c'est flou!

Pas dupe, ni fou Nicolas Huysman. Adepte du beau jeu, l'entraîneur ne va pas ouvrir les vannes face aux Kazakhs. «Nous ferons le dos rond si nécessaire.» Avec Sommer, Fiorani, Steinbach, Lapierre et Todorovic, la Jeunesse a des arguments pour contenir un adversaire.

Une fois cette ligne de flottaison franchie, les contours sont beaucoup plus flous. L'entraîneur nous invite à découvrir Makota. Arslan est aussi arrivé. L'envie de toujours bien faire de Deidda et la fraîcheur de Klica ont égayé la fin de parcours des Bianconeri il y a quelques semaines.

C’était il y a peu de temps. Mais une éternité en même temps.

Le cadre: Fox, Ivesic, Sommer; Arslan, Brito, C. de Sousa, D. de Sousa, Deidda, Duriatti, Fiorani, Klica, Kyereh, Lapierre, Makota, Meddour, Mendes, Menessou, B. Soares, C. Soares, D. Soares, Steinbach, Todorovic.



Coup d'envoi:17h55 à La Frontière

Arbitres: MM. Hamiti, Myftari et Burgu (ALB)