L'ancien gardien de but de la Jeunesse et de l'équipe nationale (35 sélections), René Hoffmann s'est éteint à l'âge de 77 ans.

La Jeunesse pleure René Hoffmann

Jean-François COLIN

Né le 4 juillet 1942, René Hoffmann n'a connu qu'un seul club: la Jeunesse d'Esch. De 1959 à 1979, il a gardé à 343 reprises les filets des Bianconeri en championnat. Dans les coupes européennes, il a eu le privilège d'affronter notamment des clubs aussi prestigieux que le Real Madrid, le Bayern Munich ou Liverpool. International, il a aussi disputé 35 matches avec la sélection luxembourgeoise, entre 1961 et 1975.

Une fois sa carrière de joueur refermée, il fut ensuite entraîneur des gardiens de but à la Jeunesse et en équipe nationale. Personnage jovial et toujours de bonne humeur, René Hoffmann, en homme de terrain, est resté très longtemps au service de la sélection, en tant que membre de la commission technique au côté de son comparse, René Serangeli.

